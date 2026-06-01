Nationalmannschaft: Undav zwickt es an den „unteren Arschbacken“

Der erfolgreiche VfB-Stürmer gibt nach seiner Auswechslung im WM-Test schnell Entwarnung. Den Flug in die USA will er nun vorwiegend im Liegen absolvieren.
Da stand er nun. In seinem neuen grünen Trainingsanzug und mit einem Grinsen im Gesicht. Typisch Deniz Undav. Er hatte zuvor beim 4:0 gegen Finnland ja auch ein typisches Undav-Spiel geboten – mit zwei Treffern und einer Torvorlage im WM-Test. Doch dann hatte sich der Stürmer des VfB Stuttgart an die oberen Oberschenkel oder die „unteren Arschbacken“ gegriffen. Irgendwo in diesem Bereich schmerzte es. Medizinisch ist das kleine Malheur noch nicht so richtig erfasst, aber in einer ersten Selbstdiagnose nach seiner Auswechslung sagte der 29-Jährige: „Mir geht es gut. Ich denke nicht, dass es etwas Ernsthaftes ist, denn ich kenne meinen Körper. Ich hatte das schon zu Wochenbeginn. Dann war es wieder weg für zwei, drei Tage.“