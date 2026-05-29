Nationalmannschaft: Plan B für Kimmich – Varianten mit VfB-Faktor sind im Spiel

Im WM-Kader gibt es keinen Rechtsverteidiger. Und klar, der Kapitän füllt die Position bestens aus. Doch wer spielt, wenn der Musterprofi aus München ausfällt?
Diese Zahlen können Joshua Kimmich nicht gefallen. Natürlich nicht. Zwei Fußball-Weltmeisterschaften hat er bislang bestritten und dabei nur sechs Spiele absolviert. Für einen wie ihn ist das zu wenig – mit seinem Ehrgeiz, seinem Titelhunger und seiner Klasse. Aber es kommt noch schlimmer. Drei Niederlagen stehen in Kimmichs persönlicher WM-Bilanz, zwei Siege und ein Unentschieden. Weder in Russland 2018 noch in Katar 2022 überstand die deutsche Nationalmannschaft die Vorrunde. Das hängt dem 31-Jährigen nach. Auch, wenn er gelernt hat, die Enttäuschungen einzuordnen und mit ihnen umzugehen.