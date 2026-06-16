Nationalmannschaft bei der WM: Adidas hat V-Mangel bei DFB-Trikots von Undav und Co.

Die Nachfrage nach Fan-Trikots des DFB-Teams ist trotz hoher Preise groß. Bei der Beflockung der Shirts gab es bei einigen Spielernamen einen Engpass wegen eines fehlenden Buchstabens.
Der Ausrüster der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Adidas, hat ein Problem mit dem Buchstaben V: Fans können derzeit online keine Originaltrikots mit den Namen der Spieler Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav bestellen - bei der Beflockung ist der Buchstabe V ausgegangen. Adidas bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung.