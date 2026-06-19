Nationalmannschaft: Abwehrbollwerk auf zwei Beinen

Der ansonsten leise Jonathan Tah gibt nun in der DFB-Verteidigung den Ton an und steht gegen die Elfenbeinküste vor einer besonderen Begegnung.
Antonio Rüdiger ist kein Kind von Traurigkeit. Wie er selbst betont. Er kann kräftig austeilen, aber auch einstecken. Körperlich und verbal. Ein Mann-gegen-Mann-Duell stellt daher keinerlei Problem dar für den Abwehrspieler. Andersherum ist es jedoch so, dass viele Angreifer den 33-Jährigen am liebsten weiträumig umlaufen, um nicht mit ihm in Kontakt zu geraten. Denn das kann mit oder ohne Ball wehtun.