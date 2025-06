Nathan Fillion darf sich ab sofort „Doktor“ nennen – zumindest ehrenhalber. Die Concordia University of Edmonton verlieh dem beliebten Schauspieler einen Ehrendoktortitel für sein künstlerisches Schaffen und sein soziales Engagement. Auf Instagram nahm Fillion die Ehrung mit einem Augenzwinkern entgegen – und nutzte die Gelegenheit, um sich über künftige Titelansprachen Gedanken zu machen.

Ehrendoktor für Engagement auf und abseits der Bühne

Bei der feierlichen Abschlusszeremonie der Concordia University of Edmonton wurde Nathan Fillion Ende Mai 2025 mit einem Ehrendoktor ausgezeichnet. Die kanadische Hochschule würdigte ihn als „globalen Botschafter für kanadisches Talent und Geschichtenerzählen“ sowie als engagierten Philanthropen.

In einem Beitrag auf Instagram bestätigte Fillion die Gerüchte um seine Auszeichnung augenzwinkernd: „Ich möchte die Gerüchte kommentieren, dass ich am Wochenende einen Doktortitel erhalten habe. Das ist absolut wahr.“ Er bedankte sich bei der Universität für diese Ehre und fügte scherzhaft hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, Leute zu korrigieren, die mich Mr. Fillion nennen – es heißt Doktor Mr. Fillion.“

Die Universität lobte Fillion nicht nur für seine schauspielerischen Leistungen, sondern vor allem für sein soziales Engagement. So gründete er die Organisation „Kids Need to Read“, die unterfinanzierte Bibliotheken mit Büchern versorgt. Darüber hinaus unterstützt er Initiativen in den Bereichen psychische Gesundheit, Krebsforschung und Veteranenhilfe.

Von Firefly bis The Rookie: Fillions Serienerfolge

Nathan Fillion stammt aus Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta und wurde dort auch ausgebildet. Seinen internationalen Durchbruch feierte er in der Kultserie „Firefly“ als Captain Malcolm Reynolds. Später folgte mit „Castle“ eine der erfolgreichsten Krimiserien der 2010er-Jahre, in der er den gleichnamigen Schriftsteller verkörperte. Seit 2018 steht Fillion in der Hauptrolle von „The Rookie“ als Polizeianwärter John Nolan vor der Kamera – eine Serie, die vor kurzem erst um eine achte Staffel verlängert wurde.

Hier können Sie die Serien mit Nathan Fillion ansehen:

Firefly: Aufbruch der Serenity

ANZEIGE

Castle

ANZEIGE

The Rookie

ANZEIGE

Hollywood-Star mit Heimatverbundenheit

Neben seinen Serienerfolgen war er auch in Blockbustern wie „Guardians of the Galaxy“ und „The Suicide Squad“ zu sehen.

Trotz seines Erfolgs blieb Fillion bodenständig und seiner Heimat verbunden. Er spricht oft über seine Kindheit in Edmonton, seine Familie und den Einfluss, den Kanada auf sein Leben hatte. Mit dem Ehrendoktor hat seine alte Universität ihm nun ein Stück dieser Wertschätzung zurückgegeben.