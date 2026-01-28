Eine Ratsmehrheit fordert von der Verwaltung mehr Tempo bei Seilbahnprojekten. Auslöser ist eine Machbarkeitsstudie für eine Strecke zwischen Pragsattel und Robert-Bosch-Krankenhaus.
Eine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat fordert von der Stadtverwaltung mehr Tempo bei der Planung möglicher Seilbahnstrecken als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Neuen Schwung in die zuletzt kaum mehr geführte Debatte hatte ein Vorstoß des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) gebracht. Wegen drängender Verkehrsprobleme hatte die Klinik auf eigene Kosten eine Machbarkeitsstudie zu einer Seilbahnverbindung zwischen dem Pragsattel und dem Krankenhauscampus auf dem Burgholzhof vorgelegt.