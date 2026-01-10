Nahverkehr in Stuttgart: Erneute S-Bahn-Sperrungen – auch CMT-Besucher betroffen

Die Deutsche Bahn setzt Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik auf mehreren Strecken fort. Nicht nur zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen lautet das Motto wieder: Bus statt Bahn.

Nichts Neues bei der Deutschen Bahn – auch 2026. Die inzwischen leiderprobten Pendler und Zugreisenden müssen sich bereits im ersten Quartal dieses Jahres wieder auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Wieder einmal heißt es Bus statt Bahn. Hintergrund sind weitere Arbeiten für das bundesweite Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart (DKS). Die Deutsche Bahn rüstet von Januar bis März in den Bereichen rund um Bad Cannstatt und Untertürkheim sowie in Vaihingen die S-Bahn-Strecke mit der neuen Leit- und Sicherungstechnik auf. Es kommt zu Zugausfällen und Streckensperrungen für den S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr. Auch die Besucher der Reisemesse CMT sind betroffen.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart21 Pfaffensteigtunnel: Vertrag zwischen Bund und Bahn soll noch 2025 kommen Der Bund plant, noch dieses Jahr die Finanzierung des Pfaffensteigtunnels zu besiegeln. Initiativen sind dagegen und fordern stattdessen die bestehende Gäubahn zweigleisig auszubauen. Von Dienstag, 13. Januar, bis Montag, 30. Januar, fallen die Züge der Regionalbahn 11, der sogenannten Schusterbahn, zwischen Untertürkheim und Kornwestheim aus. Die Fernzüge müssen über die Remsbahn umgeleitet werden. Das hat Auswirkungen auf die S2. In Richtung Filderstadt entfallen teilweise die Haltestellen Weiler (Rems) und Beutelsbach, in Richtung Schorndorf die Haltestellen Beutelsbach, Geradstetten und Weiler (Rems).

Flughafen und Landesmesse abgeschnitten

Von Freitag, 16. Januar, bis Montag, 23. Februar, ist jeweils an den Wochenenden die Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen gesperrt. Als Ersatz für die Intercity- und Regionalbahnverbindungen verkehrt ein Busersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof Stuttgart (Pariser Platz) und Böblingen, mit einem zusätzlichen Halt an der Marienstraße.

An den ersten vier Wochenenden vom 16. Januar bis 9. Februar ist auch die Flughafenstrecke zwischen Vaihingen und Filderstadt unterbrochen. Die Züge der S1, S2 und S3 enden in Vaihingen. Die Deutsche Bahn setzt Busse als Ersatz ein. Diese verkehren zwischen Vaihingen und Böblingen sowie nach Filderstadt. Zusätzlich gibt es Expressbusse zwischen Böblingen und Vaihingen zur Landesmesse und zum Flughafen.

CMT-Besucher sollen auf Stadtbahn umsteigen

Von der Sperrung betroffen sind schließlich auch die Besucher der Reisemesse CMT, die vom 17. bis 25. Januar stattfindet. Um den Busersatzverkehr zu entlasten rät die Deutsche Bahn bereits am Stuttgarter Hauptbahnhof auf die Stadtbahnlinie U6 in Richtung Fildern umzusteigen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) richtet zusätzliche Fahrten zwischen Killesberg und Landesmesse ein. Am Sonntag, 18. Januar, müssen die Ersatzbusse aufgrund des Landesnarrentreffens und Straßensperrungen in Leinfelden zusätzliche Umwege zwischen Vaihingen und Filderstadt fahren.

Von Freitag, 13., bis Montag, 23. Februar, kommt es zu zusätzlichen Sperrungen der S1 zwischen Vaihingen und Böblingen. Diese Züge aus und nach Kirchheim-/Teck enden erneut bereits in Vaihingen. Zwischen Böblingen und Herrenberg verkehrt als Ersatz die Linie S61. Ab Vaihingen wird erneut ein Busverkehr eingerichtet. Zusätzlich muss für die Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn die Strecke zwischen Weil der Stadt und Renningen gesperrt werden, auch dort richtet die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr ein.

Wieder einmal ist die Remsbahn betroffen

Nach drei Wochen im Dezember müssen auch die Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis bereits wieder in den sauren Apfel beißen. Die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Fellbach wird von Dienstag, 24. Februar, bis Mittwoch, 25. März, erneut gesperrt. Die S2 verkehrt nur zwischen Filderstadt und Bad Cannstatt sowie Waiblingen und Schorndorf, die S3 zwischen Flughafen/Messe und Bad Cannstatt sowie Fellbach und Backnang. Auch der Regionalverkehr entfällt. Das betrifft von 2. bis 24. März auch wieder die Schusterbahn (RB11) zwischen Untertürkheim und Kornwestheim. Beide Linien sowie die S1 verkehren im 30-Minuten-Takt. Zwischen dem 7. und 10. März können zusätzlich die Gleise 1 bis 4 im Bahnhof Bad Cannstatt nicht angefahren werden. Dabei sind zeitweise auch die S-Bahn-Gleise zwischen Bad Cannstatt und Neckarpark komplett gesperrt.

Aufgrund dessen gibt es bereits vom 28. Februar bis 10. März auch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Für Fahrgäste auf der Remsbahn stehen gleich drei Linien zur Verfügung. Zwei Expressbuslinien zwischen Waiblingen und dem Hauptbahnhof oder Bad Cannstatt ohne Zwischenstopp, sowie eine Linie über alle üblichen Haltestationen.