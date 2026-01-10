Nahverkehr in Stuttgart: Erneute S-Bahn-Sperrungen – auch CMT-Besucher betroffen

Die Deutsche Bahn setzt Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik auf mehreren Strecken fort. Nicht nur zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen lautet das Motto wieder: Bus statt Bahn.
Nichts Neues bei der Deutschen Bahn – auch 2026. Die inzwischen leiderprobten Pendler und Zugreisenden müssen sich bereits im ersten Quartal dieses Jahres wieder auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Wieder einmal heißt es Bus statt Bahn. Hintergrund sind weitere Arbeiten für das bundesweite Pilotprojekt Digitaler Knoten Stuttgart (DKS). Die Deutsche Bahn rüstet von Januar bis März in den Bereichen rund um Bad Cannstatt und Untertürkheim sowie in Vaihingen die S-Bahn-Strecke mit der neuen Leit- und Sicherungstechnik auf. Es kommt zu Zugausfällen und Streckensperrungen für den S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr. Auch die Besucher der Reisemesse CMT sind betroffen.