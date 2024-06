Nachtkritik: „Novitzky/Dawson“: Stuttgarter Ballett im Tanzrausch

1 Friedemann Vogel in David Dawsons Ballett „Symphony No 2: Under the Trees’ Voices“ . Foto: Stuttgarter Ballett/Yan Revazov

Weder der Tanz, noch der Applaus des Publikums ist an diesem Abend zu stoppen. Die Ballettpremiere „Novitzky/Dawson“ ist aber nicht nur rauschhaft schön.











Das Risiko, welches das Stuttgarter Ballett mit der letzten Premiere der Saison eingeht, wird belohnt. Zwei Uraufführungen bietet der Abend „Novitzky/Dawson“ im Opernhaus, der am Freitag Premiere feierte. Und nachdem in David Dawsons „Symphony No 2: Under the Trees’ Voices“ 14 Tänzerinnen und Tänzer scheinbar nicht zu bremsen sind, ist auch das Publikum kaum zu halten und feiert Ensemble samt Choreografen mit langem Applaus und Standing Ovations. Dass dem Briten manche Pose zu manieriert, manche Geste zu pathetisch gerät, macht dieses routiniert in Szene gesetzte Hochglanzballett durch ein gut gelauntes Ensemble wett, das sich selbst und den Tanz regelrecht zelebriert.