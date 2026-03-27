Im „Nachtcafé“ wird es emotional: Die Sendung beleuchtet Konflikte rund ums Sorgerecht und zeigt, wie sehr Kinder unter Streit zwischen Eltern leiden können.
Thema der Sendung: Streit um die Kinder
Wenn Eltern sich trennen, geht es oft nicht nur um persönliche Verletzungen – sondern um das Wohl der gemeinsamen Kinder. Doch genau dieses gerät in manchen Fällen aus dem Blick. Die SWR-Talkshow „Nachtcafé“ widmet sich dramatischen Geschichten rund ums Sorgerecht: von Kontaktverboten über eskalierende Konflikte bis hin zu Entführungen.