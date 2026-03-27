Im „Nachtcafé“ wird es emotional: Die Sendung beleuchtet Konflikte rund ums Sorgerecht und zeigt, wie sehr Kinder unter Streit zwischen Eltern leiden können.

Wenn Eltern sich trennen, geht es oft nicht nur um persönliche Verletzungen – sondern um das Wohl der gemeinsamen Kinder. Doch genau dieses gerät in manchen Fällen aus dem Blick. Die SWR-Talkshow „Nachtcafé“ widmet sich dramatischen Geschichten rund ums Sorgerecht: von Kontaktverboten über eskalierende Konflikte bis hin zu Entführungen.

Die Fälle bewegen, polarisieren und werfen grundlegende Fragen auf: Wie können ehemals liebende Partner ihren Streit so erbittert führen? Welche Rolle spielen Gerichte und Behörden? Und wie lässt sich sicherstellen, dass das Kindeswohl tatsächlich im Mittelpunkt steht? Moderator Michael Steinbrecher diskutiert diese Fragen mit Betroffenen und Experten.

Die Sendung läuft am Freitag, 27. März, um 22 Uhr im SWR. Wiederholungen folgen am Samstag, 28. März, um 10:05 Uhr im hr sowie um 11 Uhr im SWR. Eine weitere Ausstrahlung ist am Sonntag, 29. März, um 6 Uhr im SR zu sehen.

Die Gäste des Abends

Richard Garbas, dessen Ex-Partnerin mit dem gemeinsamen Sohn Yannick untergetaucht ist

Johanna Kröker, die als Trennungskind zwischen ihren Eltern zerrieben wurde

Dagmar, die nach der Trennung ihren Sohn loslassen musste, um ihn zu schützen

Jenny Elvers und Alex Jolig, die vom Rosenkrieg zu einem funktionierenden Patchwork fanden

Dr. Claus Koch, Entwicklungspsychologe und Autor zum Thema Trennungskinder*

Dr. Jennifer Nadolny, Familienanwältin und Autorin von „Tatort Familiengericht“*

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Was ist das Nachtcafé?

Das „Nachtcafé“ ist eine der bekanntesten Talkshows im deutschen Fernsehen und wird seit Jahrzehnten im SWR ausgestrahlt. Im Mittelpunkt stehen gesellschaftliche Themen, persönliche Schicksale und kontroverse Diskussionen.

Moderator Michael Steinbrecher führt durch die Sendung und bringt Menschen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven zusammen – von Betroffenen über Prominente bis hin zu Fachleuten. Dabei geht es oft um Themen, die emotional berühren und zugleich gesellschaftlich relevant sind.

Das Format lebt von offenen Gesprächen und persönlichen Einblicken. Ziel ist es, Hintergründe verständlich zu machen, verschiedene Sichtweisen sichtbar zu machen und Diskussionen anzustoßen, die über die Sendung hinaus wirken.