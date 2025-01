1 Moderator Michael Steinbrecher präsentiert das "Nachtcafé". Foto: SWR/Bettina Müller

Was macht wirklich glücklich? In der heutigen Ausgabe des Nachtcafés beleuchtet Michael Steinbrecher gemeinsam mit spannenden Gästen, wie vielfältig Glück definiert werden kann und welche Wege dorthin führen.











Thema der Sendung: Endlich glücklich!

Glück – ein universeller Wunsch, der Menschen verbindet, und doch ein Zustand, der für jeden etwas anderes bedeutet. Ob in der Liebe, im Beruf oder in der Familie, ob durch Gesundheit, Eigenständigkeit oder das Gefühl von Sinnhaftigkeit – das Streben nach Glück ist tief in uns verankert. Doch was macht uns wirklich glücklich? In der heutigen Ausgabe des *Nachtcafés* diskutieren Gäste mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten über ihre Definitionen von Glück und die Wege, die sie dorthin geführt haben. „Ich bin glücklich!“ – ein Satz, der für einige eine Selbstverständlichkeit, für andere ein fernes Ziel bleibt. Wie kann es gelingen, dieses Streben zu erfüllen?