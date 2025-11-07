Einsamkeit betrifft immer mehr Menschen – unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Das SWR-Nachtcafé widmet sich heute Abend einem Gefühl, das kaum jemand offen zugibt, aber viele kennen.
Thema der Sendung: Einsam – Wenn niemand für dich da ist
Einsamkeit ist längst kein Randthema mehr. Sie betrifft Menschen in allen Lebenslagen – junge wie alte, erfolgreiche wie gescheiterte. Studien sprechen von einer „stillen Epidemie“, denn fehlende soziale Bindungen können krank machen. Warum fällt es uns zunehmend schwer, echte Nähe zuzulassen? Moderator Michael Steinbrecher spricht mit Betroffenen und Experten über Wege aus der Isolation – und über die Kraft, wieder Anschluss zu finden.