Einsamkeit betrifft immer mehr Menschen – unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Das SWR-Nachtcafé widmet sich heute Abend einem Gefühl, das kaum jemand offen zugibt, aber viele kennen.

Einsamkeit ist längst kein Randthema mehr. Sie betrifft Menschen in allen Lebenslagen – junge wie alte, erfolgreiche wie gescheiterte. Studien sprechen von einer „stillen Epidemie“, denn fehlende soziale Bindungen können krank machen. Warum fällt es uns zunehmend schwer, echte Nähe zuzulassen? Moderator Michael Steinbrecher spricht mit Betroffenen und Experten über Wege aus der Isolation – und über die Kraft, wieder Anschluss zu finden.

Die neue Ausgabe des Nachtcafés läuft am Freitag, 07. November 2025, um 22:00 Uhr im SWR Fernsehen. Wiederholungen gibt es am Samstag, 08. November 2025, um 13:30 Uhr im hr sowie am Sonntag, 09. November 2025, um 06:00 Uhr im SR.

Die Gäste des Abends

Kerstin Bojang – kämpft unermüdlich gegen ihre Einsamkeit an

Heiderose Stollenwerk – wurde bereits in der Schule gemobbt und ausgegrenzt

Marco Antonio Alvarez – erlebte Einsamkeit im Gefängnis

Anke Röttgen – eine seltene Erkrankung ließ sie zur Einzelkämpferin werden

Walter Kanzok – hat sein Haus verkauft und Wege aus der Einsamkeit gefunden

Prof. Udo Rauchfleisch – Autor des Buches „Einsamkeit – die Herausforderung unserer Zeit“*

*ANZEIGE

Was ist das Nachtcafé?

Das Nachtcafé ist eine der traditionsreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Seit Jahrzehnten bietet die Sendung Menschen Raum, über bewegende persönliche Erlebnisse zu sprechen – ehrlich, direkt und oft sehr emotional.

Moderiert von Michael Steinbrecher, greift das Format gesellschaftlich relevante Themen auf, die sonst selten so offen diskutiert werden. Die Gespräche entstehen auf Augenhöhe, geprägt von Empathie und Interesse am Menschen hinter der Geschichte.

Mit wechselnden Gästen, Experten und Betroffenen gelingt es dem Nachtcafé immer wieder, tiefe Einblicke in menschliche Schicksale zu geben – und Themen wie Liebe, Verlust, Krankheit oder Einsamkeit in den Mittelpunkt zu rücken, ohne sie zu bewerten.