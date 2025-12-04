Eine Frau aus dem Lager des AfD-Abtrünnigen Dirk Spaniel bringt der Landespartei bei der Gründung der neuen Nachwuchsorganisation eine bittere Niederlage bei.
Das gefällt den vielen jungen Männern in den Gießener Hessenhallen: Mit roten Harren und brauner Strickjacke über dem grünen Kleid steht Julia Gehrckens am Rednerpult: „Wir lassen uns unsere naturgegebene Identität nicht durch geisteskranke und bösartige Ideologien von Wokeness und Feminismus nehmen“, sagt sie. Beisitzerin im Bundesvorstand der neuen AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ will die junge Frau werden, und „rechte Politik für Frauen zugänglich machen“. Dafür zieht sie alle Register: „Nur millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder“, ruft sie am Ende ihrer Rede. Da johlt der ganze Saal.