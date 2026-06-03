Nach Finanzaffäre: Ex-Kreischef soll aus der AfD ausgeschlossen werden

Gerade kandidierte er noch für den Landtag. Nun will die AfD den Stuttgarter Kreissprecher Andreas Mürter ausschließen. Die Begründung steht noch aus.
In seinem Einsatz für die AfD hat sich Andreas Mürter nie beirren lassen. Seit bald zehn Jahren engagiert sich der 44-jährige Stuttgarter für die Partei – „mit voller Hingabe, mit Herzblut und aus tiefer Überzeugung“. Neben seinem Job als Maschinenbaumeister und Abteilungsleiter bei einem mittelständischen Unternehmen übernahm er 2019 den Kreisvorsitz, in diesem März kandidierte er in der Landeshauptstadt für den Landtag, ohne indes ein Mandat zu ergattern. Stets sei er loyal zur AfD gestanden, bilanzierte er unlängst, nie habe er persönliche Interessen über deren Wohl gestellt.