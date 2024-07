Nach dem Regierungswechsel: Die Briten suchen neuen Anschluss an Europa

1 David Lammy, der neue Außenminister Großbritanniens, will die Isolation der Post-Brexit-Jahre hinter sich lassen und eng mit der EU kooperieren. Foto: dpa/Tobias Hase

Der neue Außenminister David Lammy verspricht eine enge Zusammenarbeit mit der EU – besonders, wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Ein Tabu aber bleibt bestehen.











Für David Lammy ist mit dem Wahlsieg der Labour Party in Großbritannien „eine neue Zeit“ im Verhältnis zu den europäischen Nachbarn angebrochen. Von Regierungschef Keir Starmer zum britischen Außenminister ernannt, will der Labour-Politiker dafür sorgen, dass sich die Beziehungen zur EU wieder „normalisieren“. Sein Land, hat er am Wochenende erklärt, müsse „damit beginnen, wieder Anschluss zu suchen an die Welt“.