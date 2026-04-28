Nach Helena Bonham Carters Ausscheiden während der laufenden Dreharbeiten der HBO-Serie "The White Lotus" konnte Ersatz gefunden werden: Laura Dern rückt nach.
Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Helena Bonham Carter (59) den Cast der vierten Staffel von "The White Lotus" wieder verlassen hat, nachdem sie zuvor offiziell als Ensemble-Mitglied bestätigt worden war. Die ungewöhnliche Entscheidung fiel kurz nach Beginn der Dreharbeiten zu den neuen Episoden in Frankreich. Doch in Windeseile hat Serienschöpfer Mike White (55) jetzt Ersatz gefunden: Laura Dern (59) stößt zum Cast und füllt die entstandene Lücke, berichtet das US-Branchenportal "Deadline". White und sie kennen sich aus vorherigen Kooperationen gut.