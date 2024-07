1 Fahrgäste auf dem Weg nach Paris müssen sich heute auf eine deutlich spätere Ankunft einstellen. Foto: /Christian Milankovic

Wegen der mutmaßlichen Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn in Frankreich verspäten sich die Züge von Stuttgart in Richtung Paris massiv. Das ist der aktuelle Stand.











