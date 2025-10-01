Explosion in Wohngebiet: Was ist in München passiert?

Am Mittwochmorgen wurden viele Menschen im Münchener Stadtteil Lerchenau unsanft durch laute Knälle und Explosionsgeräusche geweckt. Augenzeugen berichten, dass es mehrmals laut geknallt habe und die Geräusche teilweise wie Explosionen klangen. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an, sperrten den betroffenen Bereich umfangreich ab und baten die Bevölkerung, den Norden Münchens weiträumig zu meiden.

Die aktuelle Lage vor Ort Nach bisherigen Informationen wurde am Einsatzort eine verletzte Person gefunden, die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen könnte. Die Münchner Polizei ermittelt mit Spezialkräften und Entschärfern, da zunächst unklar war, wie gefährlich die Lage tatsächlich ist. Am Straßenrand entdeckte die Feuerwehr zudem einen ausgebrannten Bus, dessen Brand ebenfalls gelöscht werden musste. Auch mindestens zwei weitere Autos waren in Brand geraten.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für die Einwohner besteht laut Polizei keine akute Gefahr. Die genauen Hintergründe sind weiterhin unklar, doch Hinweise deuten aktuell auf eine Beziehungstat hin. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und offizielle Bestätigungen zu den Personen und Motiven stehen noch aus. Die Einsatzkräfte sperrten weite Bereiche rund um die Lerchenauer Straße und die Moosacher Straße ab, weshalb es dort nach wie vor zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt.