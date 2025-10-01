Explosion in Wohngebiet: Was ist in München passiert?

Heute Morgen kam es in München-Lerchenau zu Explosionen und schussähnlichen Geräuschen. Die Polizei startete einen Großeinsatz. Was ist passiert?
Am Mittwochmorgen wurden viele Menschen im Münchener Stadtteil Lerchenau unsanft durch laute Knälle und Explosionsgeräusche geweckt. Augenzeugen berichten, dass es mehrmals laut geknallt habe und die Geräusche teilweise wie Explosionen klangen. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an, sperrten den betroffenen Bereich umfangreich ab und baten die Bevölkerung, den Norden Münchens weiträumig zu meiden.