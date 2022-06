Mottennest finden: So geht‘s

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Nest von Lebensmittelmotten oder Kleidermotten finden und was Sie gegen die Schädlinge tun können.















Ein Mottenbefall in der Wohnung fällt in der Regel erst auf, wenn einzelne oder mehrere erwachsene Tiere zu sehen sind. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Motten meist schon vermehrt. Um die Schädlinge loszuwerden, muss man daher wissen, wo sie sich verstecken. Um das Nest zu finden, müssen Sie das betroffene Zimmer gründlich absuchen. Dabei sollten die typischen Verstecke ins Visier genommen werden.

Hier finden Sie das Nest von Kleidermotten

Kleidermotten können sich direkt in Ihrem Kleiderschrank oder einer Kommode einnisten. Oftmals verstecken sie sich aber auch anderswo. Suchen Sie Teppiche, Gardinen und andere textile Dekoartikel ab. Achten Sie dabei besonders auf die Nahtstellen. Auch in Sofa- oder Bettritzen könnten sich die Kleidermotten verbergen. Werfen Sie außerdem einen Blick in die Heizung, Lüftungsschächte, Kisten, Truhen und andere dunkle Orte wie Spalten, Ritzen und Löcher, die sich als Versteck eignen könnten.

Lebensmittelmotten finden: Wo verstecken sie sich?

Lebensmittelmotten nisten meist dort, wo sie Nahrung finden. Besonders in trockenen Lebensmitteln wie Haferflocken, Reis, Nudeln, Tee oder Müsli sollten Sie daher nach den Gespinsten, Larven und erwachsenen Tieren Ausschau halten. Die Lebensmittelmotten können aber auch in Toastern oder anderen Küchengeräten, hinter dem Kühlschrank sowie in den Spalten der Küchenschränke leben. Weitere Versteckmöglichkeiten könnten die Abzugshaube, Bohrlöcher, Rillen im Boden oder nicht einsehbare Winkel von Vorratsschränken sein.

Wo verstecken sich die Motten wirklich?

Es kann schwierig sein, das Nest der Motten ausfindig zu machen. Zumal es mehrere Verstecke geben könnte. Eine sinnvolle Vorgehensweise, wenn Sie keinen Schädlingsbekämpfer beauftragen wollen, ist es, das Suchgebiet zunächst einzugrenzen. Und so gehen Sie vor:



Besorgen Sie sich einige Mottenfallen.

Platzieren Sie die Fallen an verschiedenen Orten des betroffenen Zimmers oder innerhalb der ganzen Wohnung.

Wählen Sie dunkle Orte aus, wo die Motten ungestört sind: Hinter Schränken und Heizungen, unter dem Bett oder anderen Möbeln etc.

Nach einiger Zeit können Sie dann Bilanz ziehen, welche Falle die meisten Motten gefangen hat.

Nun können Sie den Standort des Nests (bzw. der Nester) besser eingrenzen und gezielt die nähere Umgebung nach den Verstecken absuchen.

Was tun, wenn man die Motten nicht findet?

Falls Sie trotz intensiver Suche das Mottennest nicht finden können, besorgen Sie sich Schlupfwespen (ANZEIGE). Diese kleinen Insekten nutzen die Larven oder Eier der Motten als Ablageort für ihre eigenen und verhindern so die Vermehrung der Schädlinge. Die Schlupfwespen sind nur etwa 0,3 - 0,4 mm groß und damit ideal, um in die engen Verstecke der Motten zu gelangen. Uns Menschen fallen sie dabei gar nicht auf, zudem sind sie komplett ungefährlich für uns und verschwinden von selbst wieder, wenn keine Motteneier mehr als Nahrungsgrundlage vorhanden sind.

Wie wird man die Motten los?

Motten wird man am besten durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen los. Bei Lebensmittelmotten sollte zunächst die Nahrungsgrundlage entfernt werden. Suchen Sie systematisch alle Lebensmittel nach Motten ab und entsorgen Sie befallene Vorräte in einer luftdicht verschließbaren Plastiktüte. Saugen Sie die Vorratsschränke gründlich aus und wischen Sie die Flächen mit Essig ab. Verpacken Sie Ihre restlichen Vorräte in luftdicht verschließbaren Behältnissen, sodass nichts rein- oder rauskommt.

Bei Kleidermotten sollten Sie alle Schränke und Kommoden, in denen Klamotten lagern, komplett ausräumen und jedes Kleidungsstück einzeln untersuchen. Entsorgen Sie gegebenenfalls Teile mit Mottenfraß und saugen Sie die Fächer und Schubladen im Anschluss gründlich aus. Reinigen Sie die Flächen bei dieser Gelegenheit auch gleich feucht.

Um den Befall endgültig loszuwerden, können Mottenfallen und Schlupfwespen eingesetzt werden. Spalten, Ritzen und andere potenzielle Verstecke können zusätzlich mit einem Mottenspray eingesprüht werden. Das Umweltbundesamt rät jedoch von Insektiziden ab, da diese auch negative Auswirkungen auf die eigene Gesundheit haben können.

Kommen Sie allein nicht weiter, kann es bei einem akuten Befall sinnvoll sein, einen professionellen Schädlingsbekämpfer zu beauftragen.