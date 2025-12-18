Der niederländische Choreograf Hans van Manen ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Auf der Stuttgarter Bühne war er Stammgast und wurde hier jüngst für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
Als Hans van Manen im Mai kurz vor seinem 93. Geburtstag auf der Bühne des Stuttgarter Opernhauses eine Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegennahm, da freute er sich mit dem typischen schalkhaften Blitzen in den Augen über diese Verbeugung vor seinem Werk und den damit verbundenen Applaus. Preise durfte der niederländische Choreograf in seiner langen Karriere reichlich sammeln. Doch die Ehrung aus Deutschland, von der Zeitschrift „tanz“ in diesem Jahr überhaupt zum ersten Mal vergeben, schien Hans van Manen wie auch die Verleihung des Deutschen Tanzpreises 1993 viel zu bedeuten.