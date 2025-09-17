Moderatorin aus Ludwigsburg: Viel Unterstützung für Julia Ruhs nach NDR-Absage im Netz

Julia Ruhs wird zumindest für den NDR nicht länger das Format „Klar“ moderieren. In sozialen Medien decken viele der 31-Jährigen den Rücken – aus unterschiedlichen Gründen.
Die Bekanntgabe des Norddeutschen Rundfunks (NDR), die Moderatorin Julia Ruhs nicht länger für das Format „Klar“zu engagieren, hat in sozialen Medien ein starkes Echo bei Medienschaffenden und Beobachtern ausgelöst. Die als politisch als konservativ geltende 31-Jährige, die nur noch die vom Bayerischen Rundfunk (BR) produzierten „Klar“-Folgen moderieren darf, hat sich auf der Plattform X „zutiefst enttäuscht“ gezeigt und den Entscheidern beim NDR fehlendes Rückgrat vorgeworfen; zuvor gab es Berichte über internen Widerstand gegen die Journalistin, die bei Ludwigsburg aufwuchs, und ihre Sendung.