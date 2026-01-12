Miguel Klauß: Strafbefehl wegen Volksverhetzung gegen AfD-Abgeordneten beantragt

1 Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gegen Miguel Klauß (2.v.r.) beantragt (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Miguel Klauß einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung und weiterer Taten beantragt. Worum geht es?











Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen den baden-württembergischen AfD-Landtagsabgeordneten Miguel Klauß einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung und weiterer Taten beantragt. Über den bereits Ende Juni eingereichten Antrag habe das zuständige Amtsgericht Nagold aber bislang noch nicht entschieden, teilten die Ermittler am Montag mit. Angelastet werden dem Abgeordneten drei Beiträge aus unterschiedlichen sozialen Medien, die er in den Jahren 2023 und 2024 veröffentlichte.