Für die starke Ausrichtung auf Luxusautos ist Mercedes heftig kritisiert worden. Doch das Luxussegment verkauft sich derzeit besser als alle Modelle von Porsche zusammen.
Der Stuttgarter Autobauer Mercedes hat gegenüber dem Lokalrivalen Porsche im vergangenen Jahr deutlich aufgeholt und ist im Schlussquartal sogar an dem Zuffenhausener Sportwagenhersteller vorbeigezogen. Nach unveröffentlichten Zahlen, die unserer Zeitung vorliegen, lieferte Mercedes im vierten Quartal 2025 insgesamt 71.800 Fahrzeuge seines Luxussegments „Top-End“ an Kunden aus. Porsche kam im gleichen Zeitraum auf 66.940 Auslieferungen.