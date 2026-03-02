Ab 3. März wählt die Mercedes-Belegschaft im Werk Sindelfingen einen neuen Betriebsrat. Der DGB sieht die AfD-nahe Interessensvertretung Zentrum nicht auf der Überholspur.
Wer den Flyern der AfD-nahen Mitarbeitervertretung Zentrum glaubt, der sieht ein Unternehmen, eine Branche, ja ein Land in unaufhaltsamem Niedergang. Kaum ein Bild würde da besser passen, als ein Schiff, das auf einen Eisberg zusteuert und – ähnlich dem historischen Vorbild der gesunkenen Titanic – dem Untergang geweiht ist. Mit diesen Bildern will Zentrum bei den anstehenden Betriebsratswahlen bei Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim und in Sindelfingen bei der Mitarbeiterschaft punkten.