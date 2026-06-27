Britta Seeger und CEO Ola Källenius wenden sich per Video an die Mitarbeiter von Mercedes-Benz in Deutschland. Die Lage beim Stuttgarter Autobauer ist ernst. Wie äußert sich das Duo?
Mit ernsten Mienen und klaren Botschaften sprechen Ola Källenius und Britta Seeger in die Kamera. Der Konzernchef und die Personal- und IT-Vorständin von Mercedes-Benz wenden sich mit einer Videobotschaft, die unserer Zeitung vorliegt, an ihre rund 110.000 Mitarbeiter umfassende Belegschaft in Deutschland. In den rund acht Minuten wird deutlich, wie ernst sich die Lage für das Unternehmen darstellt.