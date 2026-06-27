Britta Seeger und CEO Ola Källenius wenden sich per Video an die Mitarbeiter von Mercedes-Benz in Deutschland. Die Lage beim Stuttgarter Autobauer ist ernst. Wie äußert sich das Duo?

Mit ernsten Mienen und klaren Botschaften sprechen Ola Källenius und Britta Seeger in die Kamera. Der Konzernchef und die Personal- und IT-Vorständin von Mercedes-Benz wenden sich mit einer Videobotschaft, die unserer Zeitung vorliegt, an ihre rund 110.000 Mitarbeiter umfassende Belegschaft in Deutschland. In den rund acht Minuten wird deutlich, wie ernst sich die Lage für das Unternehmen darstellt.

Dessen Vorstand will die deutschen Standorte mit einer ganzen Reihe an Schritten – darunter die Verschiebung einer Tarifzahlung als Sofortmaßnahme – wieder wettbewerbsfähig machen, seinen Sparkurs also verschärfen. Darüber waren die Beschäftigten neben dem Video auch in einem Schreiben informiert worden, in dem der Vorstand des Stuttgarter Autoherstellers ein düsteres Bild der Lage an den deutschen Standorten schildert und über das unsere Zeitung berichtet hat.

Mercedes-Chef Ola Källenius spricht von „Produktivitätsoffensive“

Bis Källenius im Video die geplante „Produktivitätsoffensive“ ankündigt, mit der die Stuttgarter reagieren wollen, vergehen knapp vier Minuten. Der Konzernchef blickt zunächst auf 140 Jahre Automobil und 100 Jahre Mercedes-Benz zurück. Über so lange Zeit erfolgreich zu bleiben, liege an starken Produkten, wofür er den Beschäftigten von Herzen danke.

Für den langfristigen Erfolg gebe es bei Mercedes noch einen zweiten Grund: „Wenn sich die Bedingungen verändern, dann passen wir uns an.“ Das geschehe gemeinsam – „und mit Mut, Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen neu zu denken“, sagt der Manager und fügt hinzu: „An so einem Punkt stehen wir jetzt wieder.“

Mercedes-Chef Ola Källenius fordert schon lange eine Entlastung bei den Kosten am Standort Deutschland. Foto: dpa

Källenius sieht drei große Herausforderungen. Zum einen bezieht er sich auf die Einschränkungen beim globalen Freihandel, die das exportorientierte Erfolgsmodell bedrohen und für höhere Preise sorgen würden. Hinzu kämen die geopolitischen Konflikte. Der Krieg im Nahen Osten habe dafür gesorgt, dass der Absatz in der Region einbrach. Auch die höheren Energiepreise und die Inflation spricht Källenius an – bevor er zu Punkt zwei kommt: den Mitbewerbern in und aus China.

Die dritte Herausforderung betrifft den Standort Deutschland. Dieser habe „deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren“, so Källenius. Kostenseitig würden auch bei Mercedes die Standorte hierzulande spürbar zurückfallen. Besonders herausfordernd sei die Situation deshalb, weil zwei Drittel aller Mitarbeiter des Konzerns in Deutschland tätig seien, „obwohl wir nur 15 Prozent unseres Absatzes hier machen“. Die Werkskapazitäten lägen deutlich über dem Bedarf. Der Krankenstand sei im internationalen Vergleich höher, die Zahl der jährlichen Arbeitstage niedriger.

Mit diesen Fakten müsse man sich auseinandersetzen. Es gehe um „die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft – nicht um Vorwürfe, nicht um Geringschätzung“, so Källenius. Keiner sei faul, jeder gebe sein Bestes. Man wisse die Leistungen der Mitarbeiter zu schätzen, müsse aber auch der Realität ins Auge blicken. Der Erfolg der sogenannten Produktoffensive – Mercedes stellt von 2025 bis 2027 40 neue Fahrzeuge vor – „darf nicht verpuffen, weil zu hohe Kosten unsere Erträge auffressen“, sagt der CEO und schließt daraus: die Kosten müssen runter, die Produktivität muss hoch. „Dazu starten wir gemeinsam eine Produktivitätsoffensive – zum Wohle unseres Unternehmens.“

Personalchefin Britta Seeger: Mercedes werde „Prozesse radikal beschleunigen“

Für diese Offensive brauche es „Veränderungen auf allen Ebenen – in der Politik, zwischen den Tarifpartnern und bei uns im Unternehmen“, erklärt Personalchefin Britta Seeger, die konkret auf angedachte Schritte eingeht. Bei Mercedes werde man „Prozesse radikal beschleunigen“ und „gewachsene Strukturen schlanker machen“. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden – in Entwicklung, Vertrieb, Verwaltung und Produktion.

Der direkteste und aus Management-Sicht fairste Weg: „Wir müssen in allen Bereichen für das gleiche Geld mehr arbeiten.“ Überdies setze man wieder mehr auf Präsenzarbeit. Zudem prüfe man hierzulande alle Entgeltbestandteile und Sonderzahlungen. „Wir müssen genau anschauen, was wir uns weiterhin leisten können“, sagt Seeger.

Tarifliche Sonderzahlung bei Mercedes verschoben

Eine Sofortmaßnahme habe der Vorstand bereits beschlossen: die Verschiebung der Auszahlung des Transformationsbausteins ins nächste Jahr. Die tarifliche Sonderzahlung, auch bekannt als Trafo-Baustein oder T-Geld, hat die Gewerkschaft IG Metall mit dem Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie im März 2021 durchgesetzt. Dadurch erhalten Tarifbeschäftigte jährlich im Juli zusätzlich 18,4 Prozent ihres Monatsgehalts. Mercedes nutzt nun eine Möglichkeit des Tarifvertrags, wonach die Auszahlung in wirtschaftlichen Krisen verschoben oder ausgesetzt werden kann.

„Auch die Führungskräfte leisten ihren Beitrag“, fährt Seeger fort. Zusätzlich zu den Nullrunden bei den Gehältern in den vergangenen beiden Jahren sei ein Bonussystem vereinbart worden, das die Gehälter noch stärker mit dem Unternehmenserfolg verknüpfe.

Die Personalchefin geht auch auf Verlagerungen ins Ausland ein. „Manche Produkte und Verwaltungsfunktionen werden wir künftig an wettbewerbsfähigere, internationale Standorte verlagern müssen“, sagt sie. Für den langfristigen Unternehmenserfolg sei das notwendig. „Gleichzeitig gilt: Alle Standorte weltweit und auch unsere Tochterunternehmen müssen ihren Beitrag leisten. Auch sie müssen ihre relative Wettbewerbsposition weiter verbessern.“

Mit der Arbeitnehmervertretung wird Mercedes laut Seeger darüber sprechen, wie die Zukunftsfähigkeit des Autobauers in Deutschland gesichert werden kann. „Wir tragen hier eine gemeinsame Verantwortung“, sagt sie.

Mercedes-Betriebsrat reagiert auf Produktivitätsoffensive

Der Betriebsrat hat mit einem Statement auf die geplante Produktivitätsoffensive reagiert und dazu unter anderem mitgeteilt, dass der Vorstand einseitig und somit ohne vorherige Verhandlungen mit den Betriebsräten die Verschiebung der Tarifzahlung beschlossen habe. Die Entscheidung zeige aber auch, dass die Lage ernst sei. Verhandlungen über längere Arbeitszeiten oder tarifliche Einschnitte gebe es derzeit nicht. Im Herbst stehen Tarifverhandlungen an.

Am Ende des Videos gehen Seeger und Källenius auf den Teamgedanken ein. „Uns ist bewusst: Wir verlangen ihnen viel ab. Aber wir wissen auch: Gerade in schwierigen Situationen steht das Mercedes-Team zusammen und wächst über sich hinaus“, sagt die Personalchefin. Auch im nächsten Jahrzehnt wolle man erfolgreich und unabhängig sein, so Seeger – „mit guten Arbeitsplätzen und mit starken Wurzeln in Deutschland“.

Man habe die Produkte, die Innovationskraft, 140 Jahre Erfahrung – und vor allem: „Wir haben sie“, sagt Källenius zu den Beschäftigten und ergänzt: „Also krempeln wir die Ärmel hoch und gehen wir es gemeinsam an.“