Marode Gebäude in Stuttgart: Wasserschaden: Verfassungsschützer müssen beim LKA auf die Toilette

Die Gebäude der wichtigsten Sicherheitsbehörden des Landes sind marode. LKA und Verfassungsschutz sollen deshalb umziehen. Eine Lösung ist in Feuerbach gefunden.
Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dass zwei der wichtigsten Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg dringend eine räumliche Veränderung brauchen, dann wird er derzeit erbracht. Das Landeskriminalamt (LKA) und das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) sind Nachbarn im Gebiet Seelberg an der Taubenheimstraße in Cannstatt. Beide Behörden leiden unter ihren maroden Gebäuden. Vor einigen Tagen sind sie näher zusammengerückt, als ihnen lieb sein dürfte: Wegen eines Wasserschadens beim LfV mussten Hunderte Verfassungsschützer zum LKA auf die Toilette gehen.