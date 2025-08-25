Dass der bayerische Ministerpräsident Fast Food liebt, ist bestens bekannt. Doch jetzt hat er sogar seine eigene Döner-Marke. Will er selbst das Dönermesser wetzen?

Noch gibt es den „Söder Kebab“ nicht an jeder bayerischen Straßenecke. Genau genommen gibt es ihn nirgendwo. Doch die Markenrechte hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, genauer gesagt, eine Tochterfirma seiner CSU, schon einmal gesichert. Das lässt sich jetzt in einer Registerauskunft des Deutschen Patent- und Markenamts nachlesen, über die die „Bild“-Zeitung berichtet. Denn beim Döner, wer weiß das nicht, handelt es sich um ein altes bayrisches Kulturgut, wie Schweinshaxe, Big Mac und Enchilada, alles Leib- und Magengerichte des allzeit hungrigen Franken.

Unsere Empfehlung für Sie Nein zur Verpackungssteuer Bayern will nicht von Tübingen lernen – Palmer findet es „unerträglich“ Markus Söder liebt Fastfood und will sich den Genuss nicht vermiesen lassen. Jetzt hat er einer Steuer auf Einwegbecher und Essensschachteln einen Riegel vorgeschoben. Dass er das Dönermesser nun selber wetzen möchte, ist dennoch eine Überraschung. Bisher war Söder vor allem als Konsument bekannt. Unter dem Hashtag „#Söderisst“ mehrte er auf Instagram sein Renommee als Food-Blogger. Doch der Schritt ins Gastrogewerbe ist vorbereitet. Im Fanshop der CSU sind längst T-Shirts mit einem liebevoll gestalteten, roten „Söder Kebab“-Logo im Angebot. Unter dem Schriftzug ist untrüglich der Ministerpräsident mit Kochmütze, Schürze, Messer und Drehspieß zu sehen.

Geht es nur um Werbung?

Wie oft das T-Shirt, laut Werbung „ein originelles Geschenk vor allem für CSU-Fans“ mit „überzeugendem Tragekomfort“ und „modernem Schnitt“, bereits über den virtuellen Tresen ging, ist unbekannt. Klar ist aber, dass die Patentanmeldung vor allem dem Vertrieb solcher Werbemittel dient. Auch die Verwendung des Logos auf Aufklebern, Druckerzeugnissen und in Internetauftritten hat sich die Partei gesichert.

Das T-Shirt gibt es im CSU-Fanshop. Foto: dpa

Falls wider Erwarten der Weg zu den Fleischtöpfen der Macht doch einmal enden sollte, hat die bayerische Staatspartei für ihren Frontmann aber auch den Weg zum Fleischspieß geebnet. Denn tatsächlich erstreckt sich das Patent nicht nur auf Werbemittel, sondern auch auf leibhaftige Fleischerzeugnisse. Vielleicht können beim „Söder Kebab“ irgendwann alle zubeißen wie ein bayerischer Löwe.