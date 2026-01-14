er SPD-Politiker Ralf Stegner musste sich im ZDF-Talk wegen den Erbschaftssteuerplänen der SPD verteidigen. Mehr Konsens fand die Runde beim Thema Iran.
Der SPD-Politiker Ralf Stegner, Ex-Finanzminister in Schleswig-Holstein, hatte nur ein oder zwei Sätze gesprochen, da fiel ihm Moderator Markus Lanz schon mit dem Verdikt „Quatsch!“ ins Wort. Alle gegen Stegner, das war der Leitfaden der Sendung. Der Moderator und drei Studiogäste übten heftige Kritik an der SPD wegen ihres Konzepts zur Erbschaftssteuerreform. Aber Stegner ließ sich nicht beirren. „Die meisten Bürger werden durch unser Erbschaftssteuerkonzept entlastet. Aber diejenigen mit den großen Millionenerbschaften, die sich derzeit arm rechnen, die werden belastet.“