Mehr Licht, mehr Harmonie: Knapp zwanzig Jahre nach seiner ikonischen Stuttgarter Klassiker-Interpretation setzt Marco Goecke noch einmal auf den „Nussknacker“.
Licht am Ende einer finsteren Phase – das ist das Versprechen der Adventszeit. Marco Goecke hat seine erste Premiere als Ballettchef in Basel just in diese Zeit gelegt, sein neuer „Nussknacker“ kam am Vorabend des dritten Advents heraus. Für den ehemaligen Hauschoreografen des Stuttgarter Balletts ist die Berufung in die Schweiz ein besonderer Neuanfang: seinen letzten Posten in Hannover musste er nach dem Übergriff auf eine Kritikerin räumen.