Maischberger heute mit Wagenknecht: Hat das BSW noch Zukunft? (11.11.)

Donald Trumps Amtszeit verändert die transatlantischen Beziehungen, während Sahra Wagenknecht das BSW in neue Hände gibt. Beides ist heute Thema bei Sandra Maischberger.
Ist sie der „bessere Markus Lanz?“ Sandra Maischberger begrüßt heute Abend, Dienstag 11. November 2025, wieder prominente Gäste zu spannenden Diskussionen im Ersten. Die Sendung widmet sich zwei aktuellen Themen: den deutsch-amerikanischen Beziehungen unter der neuen Trump-Regierung sowie der Zukunft des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW).