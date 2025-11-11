Maischberger heute mit Wagenknecht: Hat das BSW noch Zukunft? (11.11.)

Donald Trumps Amtszeit verändert die transatlantischen Beziehungen, während Sahra Wagenknecht das BSW in neue Hände gibt. Beides ist heute Thema bei Sandra Maischberger.

Ist sie der „bessere Markus Lanz?“ Sandra Maischberger begrüßt heute Abend, Dienstag 11. November 2025, wieder prominente Gäste zu spannenden Diskussionen im Ersten. Die Sendung widmet sich zwei aktuellen Themen: den deutsch-amerikanischen Beziehungen unter der neuen Trump-Regierung sowie der Zukunft des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW).

Gäste bei Maischberger heute Sigmar Gabriel (SPD), ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender

Bryan Lanza, Berater der Trump-Regierung

Sahra Wagenknecht (BSW), Parteivorsitzende

Bärbel Schäfer, TV-Moderatorin und Autorin

Iris Sayram, ARD-Korrespondentin Berlin

Michael Bröcker, Chefredakteur von Table.Briefings und Podcaster Zum Thema USA und transatlantische Beziehungen diskutieren der ehemalige Außenminister und SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel mit Bryan Lanza, einem Berater der Trump-Regierung und der Trump-Kampagne 2024. Im zweiten Teil der Sendung steht Sahra Wagenknecht im Mittelpunkt, die über ihren Rückzug aus der Parteispitze und die Zukunft des BSW sprechen wird.

Maischberger-Wiederholungen und ARD-Mediathek

Die Sendung läuft heute um 22.50 Uhr im Ersten und wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen. Wer die Diskussion verpasst, kann sie später in der Mediathek abrufen oder eine der Wiederholungen im TV verfolgen: am Mittwoch, 12. November um 01:50 Uhr im Ersten oder um 20:30 Uhr auf tagesschau24.

Die Redaktion von Maischberger stellt nach der Sendung übrigens auch einen Faktencheck im Internet zur Verfügung, der offene Fragen klärt und Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft.