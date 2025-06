Machbarkeitsstudie: Ludwigsburg geht nächsten Schritt in Richtung Buga 2043

1 Gemeinsame Sache: Achim Schloemer, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, Regionaldirektor Dr. Alexander Lahl, Frank Nopper (CDU, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart), Oberbürgermeister (Esslingen) Matthias Klopfer und Oberbürgermeister (Ludwigsburg) Matthias Knecht Foto: Lichtgut

Ludwigsburg möchte gemeinsam mit Stuttgart und Esslingen die Bundesgartenschau ausrichten. Nun sollen Chancen und Herausforderungen geprüft werden. Das kostet eine stattliche Summe.











Link kopiert



Der Ludwigsburger Gemeinderat hat sich am Mittwoch dazu entschlossen, eine Machbarkeitsstudie zur Durchführung der Bundesgartenschau 2043 in Auftrag zu geben. Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg haben gemeinsam mit dem Verband Region Stuttgart Interesse bekundet, die Buga gemeinsam auszurichten. „Es scheint widersprüchlich zu sein, jetzt über das Thema zu sprechen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, nachdem die Stadträte zuvor über Grundsteuer-Erhöhung und gestiegene Kita-Gebühren abgestimmt hatten. „Aber die Stadt gibt die Zukunft nicht auf, wir brauchen Ideen und Visionen“, so Knecht. Im Mittelpunkt der Buga steht der Neckar, der zur Erlebnislandschaft umgewandelt werden soll.