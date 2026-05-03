Ludwig-Erhard-Gipfel: Die Polit-Prominenz spart sich 2026 die Reise an den Tegernsee

Beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee fehlen die großen Namen. Das ist die Folge davon, dass Kulturstaatsminister Weimer und seine Firma sich in Skandale verstrickt haben.
Geparkt wird auf der sattgrünen, hügeligen Wiese auf der anderen Straßenseite. Hunderte Autos stehen dort - aus Berlin, Hamburg, Stuttgart, München oder auch Kitzbühel. Deren Fahrer sind alle gekommen zum Gut Kaltenbrunn mit malerischem Blick auf den Tegernsee und sein glitzerndes Wasser. Sie nehmen am Ludwig-Erhard-Gipfel teil, ausgerichtet von der Weimer Media Group. Diese gehört dem Berliner Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) und seiner Frau Christiane Goetz-Weimer.