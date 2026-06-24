Linksextreme in Stuttgart: Polizei ermittelt nach Antifa-Aktion in Weilimdorf

Ein Wohnhaus und eine Garage im Stadtteil Giebel werden mit Farbe beschmiert. Linksextreme Unbekannte schwärzen einen Bewohner an.
Was hat eine Messerstecherei im niedersächsischen Göttingen mit einem Bewohner eines Wohnhauses im Weilimdorfer Stadtteil Giebel zu tun? Offenbar ziemlich viel für eine Gruppe mutmaßlich aus der linksextremistischen Antifa-Szene: Die hat in der Nacht zum Montag in der Engelbergstraße das Wohngebäude sowie eine Garage mit schwarzer und roter Farbe beschmiert und einen der Bewohner namentlich in Flugblättern sowie auf einschlägigen Internetseiten als rechten Aktivisten beschimpft. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.