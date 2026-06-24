Linksextreme in Stuttgart: Polizei ermittelt nach Antifa-Aktion in Weilimdorf

Was hat eine Messerstecherei im niedersächsischen Göttingen mit einem Bewohner eines Wohnhauses im Weilimdorfer Stadtteil Giebel zu tun? Offenbar ziemlich viel für eine Gruppe mutmaßlich aus der linksextremistischen Antifa-Szene: Die hat in der Nacht zum Montag in der Engelbergstraße das Wohngebäude sowie eine Garage mit schwarzer und roter Farbe beschmiert und einen der Bewohner namentlich in Flugblättern sowie auf einschlägigen Internetseiten als rechten Aktivisten beschimpft. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.

Eine Zeugin hatte die Schmierereien an Hausfassade und Eingangstür am Montag gegen 7.15 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. „Der Tatzeitraum dürfte bis Sonntag, 20 Uhr, zurückliegen“, sagt die Stuttgarter Polizeisprecherin Daniela Treude. Der Schaden werde auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die unbekannten Täter hatten den Bewohner ins Visier genommen, weil der laut ihren Angaben auf der Internetplattform Indymedia in der AfD Stuttgart und in dem neu gegründeten Jugendableger „Generation Deutschland BW“ aktiv sei. Der Hausbesuch sei eine „Reaktion auf den lebensgefährlichen, faschistischen Messerangriff auf einen Antifaschisten in Göttingen“.

Auslöser liegt etwa 400 Kilometer entfernt

Im Göttinger Ostviertel, knapp 400 Kilometer von Stuttgart entfernt, war am Sonntag gegen 2 Uhr ein 23-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Da dieser von der Göttinger Polizei der linksextremen Antifa-Szene zugerechnet wird, war eine politische Motivation der Tat nicht auszuschließen. Als Tatverdächtiger wurde letztlich ein 17-Jähriger ermittelt, vor dessen Wohnhaus sich die Bluttat abgespielt haben soll. Der Jugendliche soll von dem 23-Jährigen und mehreren Begleitern aufgesucht worden sein.

Der Fall hatte umgehend zu mehreren Demonstrationen in Göttingen geführt. In linken Netzwerken war ein Jugendlicher mit Namen und Anschrift genannt worden, der von der Polizei zunächst auch als Verdächtiger geführt wurde. Allerdings war von den Begleitern des Opfers nicht viel zu erfahren: „Die Zeugen wollten sich gegenüber der Polizei weder in der Tatnacht noch am Sonntag danach zu dem Geschehen oder einem Tatverdacht äußern“, beklagte die Göttinger Polizeisprecherin Jasmin Kaatz in einer ersten Stellungnahme. Der Zeugen-Anwalt begründet dies mit Respekt vor dem Schwerverletzten, der zunächst nicht vernehmungsfähig war.

Staatsanwalt schließt Notwehr nicht aus

Der 17-jährige Göttinger jedenfalls ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. „Eine Notwehrsituation lässt sich nicht ausschließen“, so die Göttinger Staatsanwaltschaft, zumal sich alles in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses abgespielt habe. Und weil selbst die Begleiter des Opfers nichts zum Vorfall sagen wollten, sei ein dringender Tatverdacht „derzeit nicht zu begründen“, heißt es. Gleichwohl soll der 17-Jährige dem rechten Spektrum zuzuordnen sein. „Er ist aber weder polizeilich noch strafrechtlich aufgefallen“, so der Göttinger Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue gegenüber unserer Zeitung.

Was das alles aber mit den Farbanschlägen auf das Haus in Weilimdorf zu tun hat und welche Rolle ein AfD-Mann aus Stuttgart spielt, bleibt zunächst offen. Die Unbekannten erklären dazu in ihrer Verlautbarung auf Indymedia: „Wir wissen, dass solche Aktionen weder faschistische Angriffe verhindern noch eine wirklich angemessene Reaktion darauf sind, dass einer von uns abgestochen wurde“, heißt es. „Trotzdem halten wir es für richtig, überhaupt zu reagieren, ins Tun zu kommen und Rechten das Leben schwerer zu machen.“ Es brauche einen „offensiven antifaschistischen Selbstschutz in all seinen Ausprägungen“.

Wer in der Nacht zum Montag in der Engelbergstraße Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Stuttgarter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.