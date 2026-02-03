Linken-Spitzenkandidatin: Plakate von Mersedeh Ghazaei mit Hakenkreuzen beschmiert

Kaum hängen die ersten Plakate im Wahlkampf, werden manche beschädigt. Die Linke wird in Stuttgart bereits zum zweiten Mal Ziel von mutmaßlich politisch Angriffen.
Plakate der Spitzenkandidatin der Linken bei der Landtagswahl, Mersedeh Ghazaei, sind in Stuttgart Ziel von Hakenkreuz-Schmierereien geworden. An der Friedhofstraße und wohl auch der Mönchaldenstraße seien in ihrem Wahlkreis, Stuttgart I, Wahlplakate beschädigt worden. Im Fall an der Friedhofstraße, der zur Anzeige gebracht wurde, ermittelt der Staatsschutz, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte.