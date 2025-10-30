Lilian Egloff: Muskelfaserriss – VfB-Eigengewächs fehlt KSC mehrere Wochen

1 Lilian Egloff zog sich im Pokalspiel gegen Gladbach einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zu. Foto: /IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Der Karlsruher SC muss vorerst auf Mittelfeldspieler Lilian Egloff verzichten. Der 23-Jährige hat sich im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) am Oberschenkel verletzt.











Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss in den kommenden Spielen auf den offensiven Mittelfeldspieler Lilian Egloff verzichten. Der 23-Jährige, der aus der Jugend des VfB Stuttgart stammt und 2024 zum KSC wechselte, zog sich beim DFB-Pokalaus am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss am linken Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus, teilte der KSC mit.