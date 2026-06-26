„Liebe Frauen, verlasst euch nicht auf die Witwenrente“

Der Staat will jährlich 19 Milliarden sparen: Künftige Witwen und Halbwaisen sollen nach Vorstellungen der 13 Mitglieder keinen Schutz mehr genießen.
Die von der schwarz-roten Koalition eingesetzte Rentenkommission hat mehrheitlich über ein Vorschlagspaket entschieden, mit dem das deutsche Rentensystem stabilisiert werden soll. Der umfassende Abschlussbericht enthält zahlreiche Vorschläge – und nach vorliegenden Informationen gibt es zu sämtlichen Ideen Zustimmung unter den 13 Mitgliedern der Kommission.