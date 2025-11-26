Leinfelden-Echterdingen: Stadt verkauft jetzt doch Moschee-Gelände – so geht es weiter

Der Gemeinderat von Leinfelden-Echterdingen hat nun beschlossen, das Moschee-Areal in Oberaichen mitsamt des nicht fertigen Gebetshauses zu verkaufen. Wie geht es weiter?
Es bleibt dabei: Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird das Moschee-Gelände an der Oberaichener Wilhelm-Haas-Straße mitsamt des nicht ganz fertig gebauten Gebetshaus öffentlich zum Verkauf anbieten. Das hat am Dienstagabend nun auch der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen (SPD-Fraktion) beschlossen und ist damit dem Votum des Technischen Ausschusses gefolgt. Nach jahrelangem Streit um den Weiterbau der Moschee auf den Fildern, soll das Areal wieder auf den Markt. Es soll auch schon Interessenten geben.