LeBron James zu Besuch bei Mercedes-Benz: Basketball-Star und Ola Källenius driften mit G-Klasse in Sindelfingen

1 LeBron James war vor Kurzem zu Gast im Mercedes-Werk in Sindelfingen. Foto: Imago; /Imago/Arnulf Hettrich

Nur wenige Tage nachdem Mercedes-Chef Ola Källenius das Basketball-Halbfinale bei Olympia besucht hatte, stattete ihm LeBron James einen Besuch in Sindelfingen ab. Hat er sich ein neues Auto gekauft?











Star-Alarm in Sindelfingen! Basketball-Superstar LeBron James war vor Kurzem zu Gast im Mercedes-Werk. In Badeschlappen und Sportsocken drehte James in einer elektrischen G-Klasse sogenannte Donuts (man dreht sich mit dem Auto in einem engen Kreis) mit Ola Källenius. Das war dann sogar für den Mercedes-Chef „wirklich besonders“ und „einer seiner Lieblings-Momente 2024“, wie er selbst auf LinkedIn schreibt. Dazu postete er einige Fotos der beiden und auch einen kurzen Video-Clip des driftenden Geländewagens. „Ich bin mir nicht sicher, was sich geschmeidiger dreht: ein Basketball auf LeBrons Finger oder unser Electric G“, so der Manager weiter im Text.