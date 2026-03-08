Lange Gesichter im Stuttgarter LKA: „Hagel, die Pfeife“ – Die Linke stolpert auf der Zielgeraden

Der erstmalige Einzug der Linken in den Landtag von Baden-Württemberg schien lange sicher. Doch dann gab es bei der großen Wahlparty im LKA Longhorn lange Gesichter.
Es ist nur wenige Sekunden nach 18 Uhr, als im Stuttgarter Club LKA Longhorn Jubel ausbricht. Die Linke feiert hier mit mehreren Hundert Gästen ihre Wahlparty in ziemlich lässigem Umfeld – und was da vom Bildschirm flimmert, löst große Freude aus. Die FDP liegt nach der ersten Prognose bei 4,5 Prozent. Wenige Augenblicke später allerdings verfliegt die Euphorie schlagartig. Auch die Linke landet bei 4,5 Prozent. Der Einzug in den Landtag wäre zu diesem Zeitpunkt verpasst.