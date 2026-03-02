Landtagswahl Baden-Württemberg: Brezeln, Brauchtum oder Bashing? Wie Politiker bei Instagram punkten wollen

Im Jahr 2026 wird Wahlkampf nicht mehr nur auf Marktplätzen, sondern vor allem im Internet ausgetragen. So versuchen Hagel, Özdemir und Co. bei Instagram Wähler für sich zu gewinnen.
Dass in Baden-WürttembergWahlkampf herrscht, wird nicht nur über die vielen Plakate auf der Straße ersichtlich. Auch auf Social Media ist der Wahlkampf allgegenwärtig. Parteien und Kandidaten versuchen auf Plattformen wie Instagram und TikTok, die Menschen von sich zu überzeugen. Schließlich dürfen bei dieser Wahl das erste Mal in Baden-Württemberg auch Menschen ab 16 Jahren abstimmen.