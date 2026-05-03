Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl: „Die AfD will die Kirchen kaputt machen“

Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl bezieht klar Stellung gegen die AfD, die um Evangelikale wirbt. Donald Trump wirft er Blasphemie vor.

Donald Trump inszeniert sich als jesusgleiche Figur, sein Verteidigungsminister als moderner Kreuzritter, und in Deutschland sucht die AfD die Nähe zu evangelikalen Kreisen. Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sagt: Wer es ernst meint mit dem Christentum, kann weder Trump anhängen noch AfD wählen. Ein Gespräch über Religion in Zeiten von Kriegen und Krisen.

Herr Gohl, was sagt der Glaube, was sagt die Kirche zum Krieg gegen den Iran?

Präventivschläge sind aus christlicher Sicht immer problematisch. In diesem Fall wären Verhandlungen auch ein Mittel gewesen, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu bauen. Aber generell gilt: Einen gerechten Krieg gibt es nicht.

Auch nicht, wenn ein Land sich verteidigt, wie derzeit die Ukraine?

Wer sich verteidigt und dabei Menschen tötet, macht sich ebenfalls schuldig. Denn Gewalt ist mit der Lehre Jesu schwer vereinbar. Allerdings darf ein Christ auch nicht tatenlos zusehen, wenn etwas Ungerechtes geschieht. Das ist das Dilemma aus theologischer Sicht, denn wir leben nicht im Paradies, sondern jenseits von Eden. Im Fall der Ukraine würde ich deshalb sagen: Es ist gerechtfertigt, dass sie sich verteidigt, aber gerecht ist der Krieg dennoch nicht.

Kritik am amerikanischen und israelischen Angriff auf den Iran hat man von Ihnen bislang nicht gehört. Papst Leo XIV. hingegen hat den Krieg klar verurteilt. Kann er freier reden als evangelische Kirchenführer hierzulande?

Ich finde es gut, wie sich der Papst Trump entgegenstellt ohne sich provozieren zu lassen. Auch die Politik von Benjamin Netanjahu und seinen zum Teil rechtsextremistischen Ministern ist hoch problematisch. Aber Kritik an der israelischen Politik ist eine Gratwanderung. Der Antisemitismus nimmt in den vergangenen Jahren zu. Jüdische Menschen in Stuttgart trauen sich teils nicht einmal mehr, ihre „Jüdische Allgemeine“ im Briefkasten zu haben. Diese Stimmung will ich auf keinen Fall verstärken.

Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth laden den Konflikt mit dem Iran religiös auf. Kann man von einem Religionskrieg sprechen: Juden und Christen gegen den Islam?

Dieser Krieg hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit eiskalter Machtpolitik. Wenn Hegseth ein Tattoo mit dem Kreuzfahrer-Schriftzug Deus vult, also Gott will es, trägt, instrumentalisiert er das Christentum.

Milliardär Peter Thiel, der Trump unterstützt, ist ein religiöser Fundamentalist. Wie gefährlich ist diese Verquickung von Geld, politischer Macht und religiösem Fanatismus?

Sobald ich Politik religiös auflade, immunisiere ich mich gegen Kritik und verabsolutiere meine Position. Ich nehme diesen Leuten ihre Religiosität nicht ab. Thiels Form von Glauben hat mit dem Christentum nichts zu tun, das jeden Menschen als gleich und Gottes Ebenbild versteht.

Die konservativen Evangelikalen, die zu Trumps Anhängern gehören, sehen das anders. Sind das keine Christen?

Das ist für mich Verrat am Christentum. Dieses Agieren konterkariert die Lehre Jesu. Auch Trumps Auftreten passt nicht dazu. Ein Christ kennt den Unterschied zwischen einem Menschen und Gott. Das fördert die Demut, von der kann aber bei Trump keine Rede sein.

Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl plädiert dafür, nicht alle Evangelikalen in einen Topf zu werfen. Foto: Christian Hass Stuttgart Lichtgut

Ist es Blasphemie, wenn Trump sich auf einem KI-Bild in den sozialen Medien als jesusgleiche Gestalt präsentiert oder behauptet, Gott habe ihn vor einem Attentat beschützt?

Das würde ich ohne Umschweife sagen, ja. Damit hat er den Bogen überspannt, das befremdet sogar seine christlichen Fans. Auch Adolf Hitler hat übrigens nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat auf ihn gesagt, das sei Vorsehung gewesen.

In Deutschland gibt es auch Evangelikale, die billigen, was Trump macht und eine Nähe zur AfD pflegen. Wie gehen die Landeskirchen damit um?

Die evangelikale Szene ist extrem breit und divers. Ich kenne viele Vertreter, die kein Verständnis für das haben, was in den USA läuft. Aber tatsächlich ist die Mehrheit der Evangelikalen gesellschaftspolitisch konservativ orientiert und fragt sich teils, wo sie noch politisch beheimatet ist.

Die AfD wirbt um diese Gruppe, knüpft an deren Ablehnung des Genderns oder von Abtreibungen an. Was setzen Sie dem entgegen?

Es ist wichtig, dass wir mit unseren evangelikalen und pietistischen Gruppen im Austausch bleiben. Deren Leitungsebenen distanzieren sich sehr klar von einer Vereinnahmung seitens der AfD. Wir als Landeskirche müssen uns aber ebenso wie die politischen Parteien selbstkritisch fragen, ob wir rechtsorientierten Menschen zu wenig Heimat geben. Die Kirchen werden ja mitunter als zu mitte-links kritisiert.

Stimmt dieser Vorwurf gegen die Kirche?

Für uns in Württemberg sehe ich das nicht. Wir respektieren die andere Position, solange andere Menschen nicht abgewertet werden. Ein Beispiel ist die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren: Ich befürworte sie, respektiere aber jene, die das mit ihrem Bibelverständnis nicht vereinbaren können. Wir müssen uns klar machen: Nicht alles, was rechts ist, ist rechtsextrem. Und wir müssen aufpassen, Evangelikale nicht in eine Ecke zu drängen, wo sie sich in ihrem Anderssein nicht akzeptiert fühlen.

Was sagen Sie Menschen, die AfD wählen?

Wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, frage ich zum Beispiel: Wie begründet Ihr als Christen, dass Schwarze Menschen weniger wert sein sollen als Weiße, wie es Björn Höcke gesagt hat? Ich erwarte mir von einem Christen, dass er sich klar gegen solche AfD-Positionen ausspricht. Natürlich kann jeder wählen, was er will, aber er muss wissen, dass das Menschenbild der AfD nicht mit unserem christlichen zu vereinbaren ist. Ich bin froh, dass wir in Deutschland Kirchenstrukturen haben, die einen solchen Austausch möglich machen.

Inszeniert sich als religiöser Krieger: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (links). Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Wie meinen Sie das?

Im Gegensatz zu den USA, wo es einzelne große homogene Gemeinden gibt, haben wir mit den Landeskirchen eine übergeordnete Struktur, die verschiedene Flügel abdeckt und ganz unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch bringt. So bleibt nicht jeder in seiner Blase. Deshalb will die AfD diese Institutionen kaputt machen.

Inwiefern?

In Sachsen-Anhalt droht sie damit, den Einzug der Kirchensteuer einzustellen. Oder sie wirft uns vor, das Diakonische Werk wäre ein reines Geschäftsmodell und wir würden uns in der Flüchtlingshilfe bereichern. Das stand im AfD-Wahlprogramm.

Umso erstaunlicher, dass Sie bislang vorsichtig mit Ihrer AfD-Kritik waren. Sie haben sich zwar gegen deren Menschenbild gestellt, aber was ist mit der Huldigung von Alleinherrschern wie Putin und der Verbreitung von Fake News?

Die Abwertung von Menschen, das kritisiere ich, ist die Grundhaltung, die alles andere zur Folge hat. Wenn der Präsident einer demokratisch gewählten Regierung lügt oder mit der Auslöschung einer ganzen Nation droht, hängt das mit seinem Menschenbild zusammen.

Unsere Empfehlung für Sie Vom gekränkten Wähler zum Wutbürger Die gekränkte Gesellschaft: Wie verletzte Gefühle die Demokratie bedrohen Kränkungen sind ein zentrales Muster unserer modernen Zeit – was häufig zu destruktiven politischen Reaktionen und globalen Konflikten führt.

Ist es ein Problem, dass Sie eigene Mitglieder vergraulen könnten, wenn Sie sich gegen die AfD positionieren?

Das ist einerseits ein Dilemma. Andererseits haben wir kein Lehramt. Ich vertrete Positionen, die ich mit meinem Bibelverständnis und Gewissen begründe. Die Menschen müssen dann zu ihrer eigenen Position finden und diese, jeder für sich, vor ihrem Schöpfer rechtfertigen.

Krisenzeiten könnten für die Kirche eine Chance sein, sichtbarer zu werden. Nutzen Sie das?

Unsere größte Stärke ist die Botschaft der Hoffnung. Wir können der Angst, die Extremisten schüren, etwas entgegensetzen. Auch wir selbst dürfen uns keine Angst machen lassen, sondern müssen klar bleiben in unserer Position.

Der Landesbischof

Ernst-Wilhelm Gohl

Geboren 1963 in Stuttgart, wuchs Ernst-Wilhelm Gohl in einem Pfarrershaushalt in Esslingen und Mössingen auf. Nach dem Zivildienst war er Rettungsassistent und studierte Evangelische Theologie in Tübingen, Bern und Rom. Gohl war Pfarrer in Plochingen, Dekan im Kirchenbezirk Ulm, seit 2022 ist er Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit seiner Frau hat er zwei erwachsene Kinder, ein weiteres Kind verunglückte im Kleinkindalter tödlich.

Veranstaltung

Am Montag, 4. Mai 2026, spricht der Journalist und Buchautor Arnd Henze im Hospitalhof Stuttgart mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl über sein Buch „Mit Gott gegen die Demokratie – Warum der christiliche Nationalismus alle angeht“. über seine Analysen und Beobachtungen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.