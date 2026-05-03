Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl: „Die AfD will die Kirchen kaputt machen“

Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl bezieht klar Stellung gegen die AfD, die um Evangelikale wirbt. Donald Trump wirft er Blasphemie vor.
Donald Trump inszeniert sich als jesusgleiche Figur, sein Verteidigungsminister als moderner Kreuzritter, und in Deutschland sucht die AfD die Nähe zu evangelikalen Kreisen. Der württembergische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sagt: Wer es ernst meint mit dem Christentum, kann weder Trump anhängen noch AfD wählen. Ein Gespräch über Religion in Zeiten von Kriegen und Krisen.