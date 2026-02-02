Nicht zum ersten Mal gerät ein Lamborghini aus der Bahn, wieder geht der Schaden in die Hunderttausende. In die Unfälle sind aber nicht nur junge Autofahrer verwickelt.
Mit einem Schlag gibt es mehr als 200 000 Euro Blechschaden auf der Bundesstraße am Pragsattel. Ein Lamborghini, mehr als 600 PS, ist am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf dem Verkehrsknoten der B 10 und B 27 in der Heilbronner Straße außer Kontrolle geraten und gegen eine Betonmauer der dortigen Stadtbahn-Haltestelle geprallt. Der 23-jährige Fahrer wie auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Was hatte den Unfall ausgelöst?