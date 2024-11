Castor-Transport an geheimem Tag Warum kommt Atommüll aus Frankreich nach Baden-Württemberg?

An einem geheimen Tag in diesem Jahr soll ein Zug aus Frankreich hochradioaktive Atomabfälle in Castor-Behältern nach Philippsburg bringen. Dorthin, wo derzeit das stillgelegte Kernkraftwerk zurückgebaut wird. Die Stadt klagt, Aktivisten protestieren.