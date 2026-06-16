Keine Rede, kein Namensbeitrag des Ministerpräsidenten wird von Künstlicher Intelligenz erstellt, sagt das Staatsministerium. KI diene nur als Hilfsmittel.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir warnt davor, mittels Künstlicher Intelligenz (KI) das eigenständige Denken zu ersetzen. „Dann wird es kritisch“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. Özdemir äußerte sich vor dem Hintergrund heftiger Scharmützel, die der Einsatz KI-generierter Inhalte in jüngster Zeit auslöste. Dabei gerieten sowohl Politiker wie auch Journalisten in die Kritik. Einiges Aufsehen erregte der Schlagabtausch zwischen der konservativen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und dem Springer-Chef Mathias Döpfner, dessen politischer Kurs den Verlag nach rechts ins Offene treibt. Das wiederum hängt nach Einschätzung von Branchen-Kennern mit den Geschäftsinteressen des Medienmoguls in den USA zusammen.