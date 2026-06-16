Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir warnt davor, mittels Künstlicher Intelligenz (KI) das eigenständige Denken zu ersetzen. „Dann wird es kritisch“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. Özdemir äußerte sich vor dem Hintergrund heftiger Scharmützel, die der Einsatz KI-generierter Inhalte in jüngster Zeit auslöste. Dabei gerieten sowohl Politiker wie auch Journalisten in die Kritik. Einiges Aufsehen erregte der Schlagabtausch zwischen der konservativen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und dem Springer-Chef Mathias Döpfner, dessen politischer Kurs den Verlag nach rechts ins Offene treibt. Das wiederum hängt nach Einschätzung von Branchen-Kennern mit den Geschäftsinteressen des Medienmoguls in den USA zusammen.

Der Fall Marion Voigt Nicht zuletzt der Recherche-Plattform „FragDenStaat“ ist zu verdanken, dass diverse Reden und Zeitungsbeiträge des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt (CDU) als weitgehend oder gar komplett von Künstlicher Intelligenz geschrieben enttarnt wurden. Dazu zählt auch eine Holocaust-Gedenkrede. Voigt und seine Staatskanzlei stellten dies, sofern sie sich sachdienlich dazu äußerten, als angeblich normal dar. Unter das KI-Verdikt fällt auch ein Namensbeitrag Voigts in der „FAZ“, die umgehend reagierte und den Text „depublizierte“, also unter Schimpf und Schande von ihrer Website nahm. Ironischerweise beschäftigte sich der von Algorithmen erstellte und als Voigts Schöpfung ausgegebene Text mit der Social-Media-Nutzung junger Menschen.

Was Döpfner dazu sagt

Am Wochenende veröffentlichte Springer-Chef Mathias Döpfner eine Polemik gegen die „FAZ“, in der er die Zeitung als altbacken lächerlich machte; das Blatt versuche sich in „Maschinenstürmerei“. Der Artikel ist mit Döpfners Name gekennzeichnet, am Ende offenbart er, der Text sei von der Google-KI Gemini geschrieben worden. Die Antwort der FAZ ließ nicht auf sich warten: In einer namentlich nicht gezeichneten Notiz heißt es nicht minder bissig über Döpfner: „Dass es ihm nicht so wichtig ist, ob Zitate, Tatsachen und Argumente in einem (KI-)Text stimmen, glauben wir dem obersten Hüter der ‚Bild‘-Zeitung sowieso.“ Auch der nachfolgende Satz liest sich amüsant: „Die Leute wissen es einzuschätzen, wenn sie etwas aus seinem Hause in die Hand nehmen.“

Noch eine Kalamität

Auch einem semiprominenten Journalisten brachte leichtsinnig verwendete KI dieser Tage zu Fall. Stephan-Andreas Casdorff, viele Jahre Chefredakteur und Herausgeber des Berliner „Tagesspiegel“, tritt als „Editor-at-Large“ (man muss außerhalb des Journalismus nicht wissen, was das ist) des Blatts ab, weil er heimlich, also ohne Kennzeichnung, KI-generierte Texte unter seinem Namen veröffentlichte. (Transparenzhinweis: Casdorff war, als es noch lange keine KI gab, Bonner Büroleiter der Stuttgarter Zeitung).

Wie verfährt Cem Özdemir?

Baden-Württembergs Ministerpräsident sagt: „Meine Einschätzung der Lage, was ich denke, was ich politisch für richtig halte, das kommt von mir. Denn am Ende muss ich das, was ich sage, vertreten können und die Verantwortung dafür tragen.“ Als Technologie, die bei der Vorbereitung von Themen helfen können, sei ihm KI willkommen. „Ich bin da ganz pragmatisch und rate zur Gelassenheit.“

Bohrt man in Özdemirs Pressestelle nach, so ist zu erfahren: Bei der Erstellung von Reden oder Namensbeiträgen seien die eigenen, originären Gedanken des Ministerpräsidenten entscheidend. Großen Wert lege man auf „menschliche Formulierungskraft und Originalität“. KI werde als zeitgemäßes Werkzeug verwendet, das verschiedene Funktionen bündelt, also als Suchmaschine oder Korrekturprogramm. Zudem diene KI als Brainstorming-Werkzeug und werde zur Recherche, zur Suche nach Quellen und Zitaten oder als Formulierungshilfe benutzt. Keinesfalls aber finde KI Einsatz zum Schreiben ganzer Reden oder von Namensbeiträgen in Publikationen.

Özdemirs Regierungszentrale rühmt sich, als erste Staatskanzlei ein eigenes KI-Werkzeug für die Verwaltung implementiert zu haben. Dessen Name „F13“ erinnert zwar an US-Kampfflugzeuge, doch handelt es sich laut Stuttgarter Staatsministerium um ein Instrument, das „eine sichere und unabhängige Alternative zu Lösungen bietet, die auf Infrastrukturen außereuropäischer Hyperscaler basieren“. Bei Letzteren handelt es sich um große Rechenzentren. Das Programm basiere auf generativer Künstlicher Intelligenz. „F13“ stehe grundsätzlich allen Ministerien, Behörden, sowie Dienststellen der Landesverwaltung zur Verfügung.