Künftig 157 Abgeordnete: Landtag wird so groß wie nie – aber nicht XXL

Bis zu 220 Abgeordnete waren befürchtet worden, nun werden es 157, so viele wie nie. Warum das Szenario eines XXL-Parlaments nicht eintrat – aber weiterhin drohen könnte.
Der Landtag war auf alles vorbereitet. Schon vor zwei Jahren hatte sich das Präsidium vom Landesbetrieb Vermögen und Bau einen Plan vorlegen lassen, wie bis zu 218 Abgeordnete im Plenarsaal untergebracht werden könnten. 160 Plätze ließen sich noch „relativ problemlos“ schaffen, je mehr es darüber hinaus würden, desto komplizierter werde es. Notfalls müsse man die Fraktionstrennungen aufheben, Saalmikrofone abbauen und einzelne Stühle dazustellen.