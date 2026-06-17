Marienhospital insolvent: Sozialministerium fürchtet wegen Gesundheitsreform weitere Insolvenzen

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft sieht in der Insolvenz des Marienhospitals schlimmste Befürchtungen bestätigt. Sozialminister Hildenbrand hatte bereits gewarnt.

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) sieht in der Insolvenz des Marienhospitals damit ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. „Diese Insolvenz ist ein klares Zeichen dafür, dass die Politik des Bundes selbst bedarfsnotwendige große Krankenhäuser massiv bedroht und die Trägervielfalt gefährdet,“ sagte der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold. Noch nie habe ein Krankenhaus dieser Größenordnung in Baden-Württemberg Insolvenz anmelden müssen. „Diese Insolvenz ist ein letztes Warnsignal an den Bundestag, die Regelungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes so nicht zu verabschieden. Die Ampel steht auf rot!“, sagte Scheffold.

Landkreistagspräsident Achim Brötel warnte nach Bekanntwerden der Insolvenz: „Ohne entschiedene Kurskorrektur in der Krankenhauspolitik werden nacheinander immer mehr Krankenhäuser aufgeben müssen.“ Dann seien die Kreise in der Verantwortung die Versorgung aufrecht zu erhalten, wozu sie finanziell nicht in der Lage seien. „Damit steht inzwischen nicht weniger als die Funktionsfähigkeit des Krankenhauswesens insgesamt auf dem Spiel.“

Landes-Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) hatte erst am Dienstag erneut auf die angespannte wirtschaftliche Lage der Kliniken hingewiesen und gewarnt, die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gefährde die finanzielle Stabilität der Krankenhäuser im Land weiter. Ein Sprecher des Sozialministeriums sagte, angesichts der wirtschaftlich äußerst angespannten Situation seien weitere Insolvenzen von Kliniken zu befürchten. Auch versorgungsrelevante Häuser könnten zukünftig von dieser Entwicklung betroffen sein. Das Sozialministerium will das Verfahren des Marienhospitals nun begleiten, um im Sinne der Patientinnen und Patienten, aber auch im Sinne der Beschäftigen zu einer guten Lösung beizutragen.

Unsere Empfehlung für Sie Reformpläne für Krankenkassen Hildenbrand warnt Warken Der Sozialminister schreibt mit Blick auf die Reformpläne für die Krankenkassen an die Bundesgesundheitsministerin. Die AOK verteidigt das Sparpaket.

Das Marienhospital in Stuttgart ist zahlungsunfähig. Nach Informationen unserer Redaktion wurden die Mitarbeiter am Mittwochnachmittag in einer Versammlung darüber informiert, dass der Stuttgarter Zentralversorger eine Insolvenz in Eigenverwaltung anstrebt. Das Krankenhaus bestätigte diese Information offiziell mit einer Pressemitteilung. Eine Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein spezielles deutsches Verfahren, bei dem das bisherige Management die unternehmerische Führung behält und die Sanierung selbst gestaltet. Statt eines Insolvenzverwalters überwacht ein gerichtlich bestellter Sachwalter die Schritte.

Dass das Marienhospital, wie aktuell viele Krankenhäuser, in einer schwierigen finanziellen Situation ist, war seit Monaten klar. Im April trennte sich der katholische Träger der Klinik, die Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal, von den beiden bisherigen Geschäftsführerinnen und setzte als Interimschefs zwei Manager ein, die in der Branche einen Ruf als Sanierer haben. „Ziel der interimistischen Führung ist es, die Kontinuität des Gesellschafters sicherzustellen und die Organisation der Einrichtungen in der aktuellen Übergangsphase stabil zu begleiten, bis eine geregelte Nachfolge gefunden wurde“, teilte das Hospital damals mit. Im Zuge des nun eingeleiteten Sanierungsverfahrens bleibt die Interims-Geschäftsführung im Amt und führt die Geschäfte begleitet durch einen Restrukturierungsbevollmächtigten fort.

„Unter diesen rechtlichen Bedingungen sehen wir deutlich bessere Voraussetzungen, um notwendige Restrukturierungen konsequent und zugleich geordnet voranzubringen“, sagte der Mitte April bestellte Interims-Manager Jan Schlenker. Die Insolvenz erstreckt sich auf alle Einrichtungen der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH, also auf das Marienhospital Stuttgart, die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach sowie die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen. Betroffen sind rund 3000 Mitarbeiter.

Viele Kliniken in schwieriger Lage

Das 1890 gegründete Marienhospital ist als gemeinnützige Gesellschaft der Ordensgemeinschaft der Vinzentinerinnen organisiert. Es hat nach eigenen Angaben gut 2000 Mitarbeiter, 760 Betten und versorgt jährlich rund 30.000 Patienten stationär sowie 91.000 ambulant. Es umfasst 23 Fachkliniken und 20 interdisziplinäre Zentren, die teilweise bundesweit einen guten Ruf haben. Schlenker sagte, es sei sichergestellt, dass Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandelt würden.

Viele Kliniken in Bund und Land sind wirtschaftlich in schwierigen Lagen. Das Klinikum Friedrichshafen etwa stellte im November 2025 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Der private Krankenhausbetreiber Ameos soll es übernehmen. Das entschied Mitte Mai 2026 der Kreistag des Bodenseekreises. Ende Mai 2026 wurde die Klinik in Tettnang geschlossen.

Der BWKG-Vorsitzende Heiner Scheffold, gleichzeitig Landrat des Alb-Donau-Kreises, warnte jüngst im Interview mit dieser Redaktion: „2026 liegt das Defizit in Baden-Württemberg bei 880 Millionen Euro über alle Klinikträger hinweg. Allein bei den kommunalen Trägern fehlen rund 500 Millionen Euro Betriebskosten und weitere 327 Millionen Euro Investitionsmittel. Durch das vom Bund geplante Beitragsstabilisierungsgesetz für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) könnte das jährliche Defizit 2027 auf bis zu 1,7 Milliarden Euro steigen.“