Marienhospital insolvent: Sozialministerium fürchtet wegen Gesundheitsreform weitere Insolvenzen

Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft sieht in der Insolvenz des Marienhospitals schlimmste Befürchtungen bestätigt. Sozialminister Hildenbrand hatte bereits gewarnt.
Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) sieht in der Insolvenz des Marienhospitals damit ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. „Diese Insolvenz ist ein klares Zeichen dafür, dass die Politik des Bundes selbst bedarfsnotwendige große Krankenhäuser massiv bedroht und die Trägervielfalt gefährdet,“ sagte der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold. Noch nie habe ein Krankenhaus dieser Größenordnung in Baden-Württemberg Insolvenz anmelden müssen. „Diese Insolvenz ist ein letztes Warnsignal an den Bundestag, die Regelungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes so nicht zu verabschieden. Die Ampel steht auf rot!“, sagte Scheffold.