Konzert in Stuttgart: Extreme Wirkungen – das Kammerorchester Zürich musiziert technisch brillant

Das Zürcher Kammerorchester war zu Gast bei „Faszination Klassik“ – und begeisterte unter Leitung des Geigers Daniel Hope mit dem ausbalancierten Pianissimo eines Top-Ensembles.
Man nannte ihn den „Schwarzen Mozart“: Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges hieß der Komponist, dem im Frankreich des Ancien Régime eine erstaunliche Karriere gelang. Geboren auf Guadeloupe als Sohn eines französischen Plantagenbesitzers und einer senegalesischen Sklavin, stieg er sowohl zum Offizier als auch zu einem gefeierten Fechter auf und war nebenbei als brillanter Geiger, Dirigent und Komponist ein Star der Pariser Musikwelt. Lange Zeit vergessen, wurde Bologne in den letzten Jahren wiederentdeckt - wobei man fragen kann, ob das neu geweckte Interesse wirklich seinen Werken oder mehr dem Umstand geschuldet ist, dass er so gut in die„Woke“-Schublade der Diversitybewegung passt.