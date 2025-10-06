Wer beim Autofahren diese Woche zum Handy greift, riskiert durch verstärkte Kontrollen in Stuttgart und Baden-Württemberg Bußgelder und weitere Strafen.
Vom 6. bis zum 12. Oktober kontrolliert die Polizei in Stuttgart im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche verstärkt auf Ablenkungen im Straßenverkehr, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Stuttgarts vermeldet. Die Kontrollen sollen dabei im ganzen Stadtgebiet stattfinden, wobei sich so gut wie alle Reviere an der Aktion beteiligen werden. Das Innenministerium kündigt sowohl mobile als auch stationäre Kontrollstellen in ganz Baden-Württemberg an.