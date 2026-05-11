Kongress zu Geburt und Familie: Frau aus Löchgau bietet Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern eine Bühne

Eine Frau aus dem Kreis Ludwigsburg organisiert einen Online-Kongress zu den Themen Geburt und Familie. Die Liste der Redner wirft Fragen auf.
Unter dem Deckmantel von Geburt und Elternschaft wird ab diesem Dienstag online Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern eine Bühne gegeben. Organisiert wird der Kongress, der den Titel „Liebe, Geburt & Eltern sein der neuen Zeit“ trägt, von einer Frau aus Löchgau (Kreis Ludwigsburg). Angekündigt werden „40+ Top Speaker:innen & Live-Events“, das alles sei „100 % kostenlos“, heißt es. Dabei offenbart sich, dass Esoterik und rechte Ideen nach wie vor zueinander finden. Für Laien dürfte das nicht auf den ersten Blick ersichtlich sein.