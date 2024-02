Klickmillionär Philip Hopf aus Stuttgart: Rechtslibertäre Videoschnipsel fürs Jugendzimmer

1 Philip Hopf (links) und Kiarash Hossainpour betreiben den Podcast „Hoss und Hopf“, der auch auf Youtube zu finden ist. Foto: Youtube/Hoss & Hopf

Philip Hopf ist Finanzunternehmer. Nebenher betreibt er einen Podcast, mit dem er über Tiktok und YouTube Jugendliche mit seinem Weltbild infiltriert. Es geht um vieles – auch ums Geschäft.











Link kopiert



Die Frau mit ihrem Rollator ist etwas verdattert. Gerade hat ihr ein wildfremder Mann auf der Straße mehrere Hundert Euro in die Hand gedrückt. „Vielen Dank, dass Sie Deutschland aufgebaut haben“, sagt der, und schon wird der nächste Rentner bedacht. Ein kurzes Video, zu sehen auf Tiktok und auf anderen Kanälen, hält die berührenden Momente fest. „Super Aktion“, schreibt jemand in den Kommentaren. Es regnet Herzen, viele sind blau – so färben AfD-Anhänger ihre Emojis.