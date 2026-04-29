Klagen über Schäden in Stuttgart: „Kommen nicht an Tötung vorbei“ – OB Nopper für Abschuss von Nilgänsen

Bürger klagen über Schäden durch invasive Arten, aber soll man deshalb gleich zum letzten Mittel greifen? Das Linksbündnis kündigt für diesen Fall eine Klage an.
Nilgänse, Waschbären, Dachse, Saatkrähen, Füchse, Tauben – die Landeshauptstadt ist ein großer Tiergarten. Selbst exotische Spezies sind hier inzwischen heimisch – was zum Problem wird. „Waschbären vermehren sich exponentiell“, klagte am Montag eine Anwohnerin bei der Einwohnerversammlung für den Stuttgarter Norden über einen „hohen Schaden“ durch ungebetenen Besuch. Zudem habe man zwischen Killesbergpark und Schlossgarten auch noch eine „hohe Dachspopulation“. Die Tiere werden zur Plage.