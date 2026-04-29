Klagen über Schäden in Stuttgart: „Kommen nicht an Tötung vorbei“ – OB Nopper für Abschuss von Nilgänsen

Bürger klagen über Schäden durch invasive Arten, aber soll man deshalb gleich zum letzten Mittel greifen? Das Linksbündnis kündigt für diesen Fall eine Klage an.

Nilgänse, Waschbären, Dachse, Saatkrähen, Füchse, Tauben – die Landeshauptstadt ist ein großer Tiergarten. Selbst exotische Spezies sind hier inzwischen heimisch – was zum Problem wird. „Waschbären vermehren sich exponentiell“, klagte am Montag eine Anwohnerin bei der Einwohnerversammlung für den Stuttgarter Norden über einen „hohen Schaden“ durch ungebetenen Besuch. Zudem habe man zwischen Killesbergpark und Schlossgarten auch noch eine „hohe Dachspopulation“. Die Tiere werden zur Plage.

OB Frank Nopper (CDU) zeigte Verständnis für die Forderung an die Stadt, mehr gegen die tierischen Gäste zu unternehmen. Dazu brauche man die Hilfe des Bundesgesetzgebers, der „Änderungen beim Artenschutz vornehmen muss“, so Noppers Antwort. Man könne „nicht jedes einzelne Tier einer Art erhalten, es muss zu Abschüssen kommen“, sagte der Verwaltungschef. Für den hatte sich zuvor schon Tübingens OB Boris Palmer ausgesprochen.

Im Grundsatz gilt ein Tötungsverbot

Durch die Beschreibung des üblichen, von Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) skizzierten Ablaufs – die Hauseigentümer stellen einen Antrag, der Stadtjäger holt sich eine Genehmigung und stellt eine Falle auf – ließ sich Nopper nicht bremsen. Maier verwies darauf, dass es „grundsätzlich ein Tötungsverbot“ gebe. Das ist für Nopper mit Blick wohl vor allem auf Nilgänse nicht das letzte Wort. „Bei dieser zahlenmäßigen Entwicklung kommen wir an der Tötung nicht mehr vorbei“, so der Oberbürgermeister. Als invasive Art darf diese Gans bejagt oder nach einer Freigabe durch das Ordnungsamt im Stadtgebiet, wo das Naturschutz- und nicht das Jagdgesetz greift, „entnommen“ werden.

Frankfurt gab den Abschuss 2019 frei

Allein steht Nopper mit seiner Sicht nicht. Frankfurt hatte den Abschluss von Nilgänsen in den öffentlichen Bädern schon im Jahr 2019 freigegeben. Die dortige Gesundheitsreferentin hatte auf die Gesundheitsgefahr vor allem für Kinder durch den Kot der Tiere hingewiesen. Es gibt allerdings auch Widerstand. Die Fraktion Linke/SÖS-plus mit dem Tierschützer Dennis Landgraf hat bereits im Januar beantragt, „zuerst alle nicht-tödlichen Maßnahmen ausgiebig auszuschöpfen, bevor die Tötung als allerletzte Möglichkeit überhaupt in Betracht gezogen wird“. Aufgeführt werden Eiertausch, Hütehunde, hohes Gras statt Liegewiese und die Ausweisung des Fütterungsverbots.

Eine Klage wie in anderen Städten von „Peta und anderen Tierschutzorganisationen“ könne „zu erheblichem Schaden für die Stadt führen“, schreibt die Fraktion mit Verweis auf die Finanzlage.

Pro Jahr etwa 2500 Abschüsse

In Baden-Württemberg würden zurzeit pro Jahr um die 2500 Nilgänse geschossen, sagt Klaus Lachenmaier, Bereichsleiter für Wildtiermanagement und Naturschutz beim Landesjagdverband, auf Anfrage. Damit erreiche man aber nicht die Vermehrungsrate, die Zahl der Nilgänse nehme zu. Selbst 5000 Abschüsse pro Jahr würden die Population nicht entscheidend schwächen, so Lachenmaier.

Jagdzeiten wurden ausgedehnt

Das Land hat, womöglich auch durch die Eindrücke, die Abgeordnete im Schlossgarten und am Eckensee von der wachsenden Zahl an Nilgänsen gewonnen haben, vor wenigen Wochen das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz geändert. Damit dürfen verschiedenen Neozoen, also gebietsfremde, invasive Tierarten wie eben die Nilgans, nun ganzjährig bejagt werden. Das Federvieh aus Afrika sei „ausgezeichnet in der Küche zu verwerten“, so der Biologe Lachenmaier. In den Handel kämen eine solche Gans nicht, dafür seien die Zahlen zu gering.

Das Fütterungsverbot hat die Population nicht geschwächt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was Nopper fordert, fordert der Landesjagdverband schon länger. Saatkrähe oder Biber, für die Artenschutz gilt, sollten wie schon Nil- und Graugans, Fuchs, Marder, Dachs und Waschbär, in das Jagdrecht aufgenommen werden, so Lachenmaier. Beim Biber erlaube das Naturschutzrecht inzwischen immerhin einen Eingriff in den Bestand.

Wie wird man der Plage Herr?

Erst im November hat die Stadt ein Wildgänsemanagement gestartet, das auf drei Jahre angelegt ist. Man will eruieren, wie man der Plage am besten Herr werden könnte. Ob Vergrämung mit Drohnen oder die Zerstörung der Eier die Population nachhaltig reduzieren kann? Schnelle Ergebnisse dürfe man jedenfalls nicht erwarten, so der Experte, der rät, die drei Jahre auszuschöpfen. Der Handlungsbedarf sei jedenfalls „objektiv da“, daher werde man im Stadtgebiet „vermutlich auch Abschüsse ausprobieren“. Das Wildgänsemanagement lässt den Abschuss laut Maier zu.